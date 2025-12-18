Homicídio

Mulher de 32 anos é detida após criança chegar sem vida ao hospital com ferimentos; caso segue sob investigação.

Uma mulher de 32 anos foi presa nesta quarta-feira (17), suspeita de matar a própria filha, de 1 ano e 6 meses, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo relatos, a criança deu entrada em um hospital da região já sem vida, apresentando múltiplos ferimentos pelo corpo.

Diante da situação, a equipe médica acionou imediatamente as autoridades, e a polícia deteve a mãe ainda na unidade de saúde, encaminhando-a em seguida à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde, posteriormente, a autuaram em flagrante por homicídio qualificado.

Investigação segue em andamento

As circunstâncias que levaram ao crime ainda estão sendo apuradas. Enquanto isso, as autoridades trabalham para esclarecer detalhes sobre o que motivou a morte da criança.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) conduz o caso, com apoio da Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além disso, a prisão envolveu uma ação coordenada entre diferentes órgãos de segurança. Portanto, além da Polícia Civil, equipes da Pefoce e da Polícia Militar atuaram para garantir a detenção da suspeita e o início imediato das investigações.

Violência contra crianças no Brasil

O caso reforça a gravidade da violência infantil no país. De acordo com dados do Atlas da Violência 2025, entre 2013 e 2023, 2.124 crianças de 0 a 4 anos foram vítimas de homicídio.

Ainda no mesmo período, 6.480 crianças entre 5 e 14 anos e 90.399 adolescentes de 15 a 19 anos também perderam a vida em casos de homicídio.

Por isso, especialistas destacam a importância de políticas públicas e programas de prevenção para reduzir esse tipo de crime, uma vez que continua sendo uma das principais causas de morte entre crianças e adolescentes no Brasil.

Leia mais

Mãe e padrasto são presos suspeitos de estuprar e filmar menina de 3 anos