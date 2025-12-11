Abuso

Investigação aponta que atos eram gravados; padrasto nega abuso físico

Na noite de quarta-feira (10), a Polícia Civil prendeu um casal suspeito de estuprar uma menina de 3 anos em Ribeirão Preto (SP). Segundo a polícia, os atos eram gravados. A descoberta do crime ocorreu após denúncias de mensagens encontradas por um homem que mantinha relação extraconjugal com a suspeita. A mulher é mãe da criança e o homem padrasto.

Os detidos foram identificados como Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli e Leilane Vitória Oliva Coelho.

Prisão do casal

Andrey foi detido em sua residência, onde estava a menina e um bebê de 4 meses, filho do casal. Leilane foi presa no trabalho. Em depoimento, ela admitiu ter “um fetiche sexual nesse tipo de abuso”.

O casal foi inicialmente levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ribeirão Preto. Posteriormente, Andrey foi transferido à Cadeia de Santa Rosa de Viterbo (SP), enquanto Leilane permanece em Ribeirão à espera de transferência.

Declaração do padrasto

Na saída da delegacia, Andrey afirmou:

“Foi mais por causa que gostava muito da pessoa. Basicamente por isso. A gente não estuprou uma criança, a gente acabou nem tocando nela. Não está tudo bem, não acho que está tudo bem. Sei que foi um erro gigantesco, mas a única coisa que posso deixar claro é que a gente não tocou na menina, não fez nada sexual com ela, nada do tipo.”

Investigação em andamento

O casal responderá por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de material infantil. A criança está sob os cuidados de familiares, e o Conselho Tutelar não foi acionado até o momento.

*Com informações do Meio News.