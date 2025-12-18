Genilson dos Santos Câmara, de 26 anos, investigado em mais de 100 Boletins de Ocorrência (BOs) por aplicar golpes de consórcio de casas em Manaus, foi preso na última terça-feira (16).O prejuízo financeiro às vítimas varia de R$ 10 mil a R$ 100 mil.
Conforme a delegada Roberta Merly, o suspeito era responsável por uma empresa de promoção de vendas e também tem vínculo com outros grupos criminosos atuantes em diferentes estados do país.
Segundo a delegada, as investigações apontaram que o esquema criminoso consistia na divulgação de anúncios de imóveis na internet. Ao entrar em contato, os clientes eram informados de que seriam contemplados em até 30 dias, mediante o pagamento de um valor de entrada entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.
No entanto, após o pagamento, os imóveis nunca eram entregues. Quando procuravam a empresa, as vitimas eram informadas de que haviam entendido de forma equivocada a proposta. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e possíveis vítimas em outras localidades.
(*) Com informações da assessoria
Leia mais: Golpe da ligação muda: criminosos usam sua voz para fraudes no AM; veja como se proteger