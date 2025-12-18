Investigação

Investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso

Genilson dos Santos Câmara, de 26 anos, investigado em mais de 100 Boletins de Ocorrência (BOs) por aplicar golpes de consórcio de casas em Manaus, foi preso na última terça-feira (16).O prejuízo financeiro às vítimas varia de R$ 10 mil a R$ 100 mil.

Conforme a delegada Roberta Merly, o suspeito era responsável por uma empresa de promoção de vendas e também tem vínculo com outros grupos criminosos atuantes em diferentes estados do país.

Segundo a delegada, as investigações apontaram que o esquema criminoso consistia na divulgação de anúncios de imóveis na internet. Ao entrar em contato, os clientes eram informados de que seriam contemplados em até 30 dias, mediante o pagamento de um valor de entrada entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

No entanto, após o pagamento, os imóveis nunca eram entregues. Quando procuravam a empresa, as vitimas eram informadas de que haviam entendido de forma equivocada a proposta. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e possíveis vítimas em outras localidades.

