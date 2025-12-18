Alerta

Defesa Civil monitora o tempo e mantém equipes de prontidão na capital

A Prefeitura de Manaus colocou o município em estado de atenção nesta quinta-feira (18) devido às chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas. O alerta foi emitido pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

De acordo com a Defesa Civil Municipal, há previsão de pancadas fortes de chuva, com possibilidade de raios e rajadas de vento, que podem atingir diferentes zonas da capital. As equipes seguem monitorando as condições climáticas e mantêm vigilância constante sobre áreas consideradas de risco.

As equipes de resposta da Defesa Civil estão de prontidão, atuando de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura de Manaus para atender rapidamente possíveis ocorrências causadas pelo mau tempo.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura também orienta os moradores a se cadastrarem para receber alertas oficiais por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O serviço é gratuito e permite o envio de informações em tempo real sobre riscos e medidas preventivas.

A Defesa Civil reforça ainda algumas orientações de segurança:

Evitar se abrigar sob árvores durante tempestades;

Manter distância de postes e fiações elétricas;

Redobrar a atenção ao trafegar por áreas com histórico de alagamento.

As equipes seguem em plantão permanente, acompanhando a evolução do tempo e prontas para agir imediatamente em caso de necessidade.

