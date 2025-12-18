Sorteio

Ganhadores recebem cheques e destacam importância da cidadania fiscal

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), realizou nesta quinta-feira (18) a entrega simbólica de cheques aos vencedores do sorteio 202509 do IPTU Premiado e do sorteio 202510 da campanha Nota Premiada Manaus.

A solenidade ocorreu no auditório da Subsecretaria da Receita da Semef, localizado na avenida Japurá, nº 493, Centro, anexo ao Manaus Atende.

O evento contou com a presença de representantes da administração municipal, servidores da secretaria, contribuintes premiados e membros do Grupo de Educação Fiscal do Município (GEFM), incluindo o coordenador Edson Fernandes, que participou da entrega simbólica dos prêmios. Ambas as campanhas têm o objetivo de estimular a cidadania fiscal, incentivar o pagamento pontual dos tributos municipais e reforçar a importância de solicitar a nota fiscal de serviços, promovendo transparência e valorização do contribuinte.

Sorteios de 2025 ainda abertos

Durante a cerimônia, Edson Fernandes destacou que o evento reuniu os ganhadores de ambas as campanhas e lembrou que ainda é possível participar dos últimos sorteios de 2025.

“Na Nota Premiada Manaus, basta se inscrever no site da campanha, em notapremiada.manaus.am.gov.br. O sorteio especial de 2025 acontecerá em janeiro e vai sortear R$ 100 mil no prêmio principal”, explicou.

Sobre o IPTU Premiado, o coordenador reforçou que o pagamento em dia do imposto já garante a participação.

“Contribuintes adimplentes com o IPTU 2025 concorrerão ao prêmio de R$ 200 mil. Já aqueles que não possuem qualquer débito com o município, inclusive de exercícios anteriores, disputarão um prêmio extra de R$ 300 mil. Continuem acreditando e mantendo o IPTU em dia. Ainda teremos mais sorteios até o fim do ano”, acrescentou.

Ganhadores compartilham experiências

Entre os premiados da Nota Premiada Manaus esteve Adriana Lino, funcionária pública. Ela contou que inicialmente desconfiou do contato informando sobre o prêmio.

“Quando me mandaram mensagem no WhatsApp, achei que era golpe. Fui pesquisar por conta própria e foi uma grata surpresa descobrir que eu tinha ganhado R$ 10 mil. Esse prêmio veio em uma boa hora”, relatou.

Adriana também destacou a alegria de poder ajudar uma instituição social de sua escolha. “No meu caso, foi o São Vicente de Paulo, e acredito que esse valor vai ser muito benéfico agora no final do ano”, disse.

Adepta do hábito de pedir nota fiscal, ela incentivou a participação. “É superinteressante. Se cadastrem, solicitem o CPF na nota. Hoje, fui eu, amanhã pode ser você”, convidou.

A Irmã Maria da Cruz, diretora da Casa da Criança, representou uma das instituições indicadas e beneficiadas. Emocionada, ressaltou a importância da campanha para o trabalho social desenvolvido.

“A Casa da Criança sobrevive, além de algumas doações, da ajuda de benfeitores. Nós contamos com a sorte de ganhar na Nota Fiscal Manaus, que é um benefício. Quero agradecer ao prefeito e a todo o corpo administrativo pela iniciativa de manter essa campanha, que ajuda muitas pessoas e, sobretudo, as instituições”, afirmou.

Irmã Maria destacou que o prêmio chegou em um momento oportuno, no fim de ano, quando as despesas aumentam, e reforçou a importância da participação da população.

“É verdade, cadastrem o CPF, porque além de incentivar o recolhimento dos impostos, beneficia pessoas físicas e instituições”, completou.

IPTU Premiado valoriza cidadãos adimplentes

Representando a esposa, vencedora do prêmio de R$ 20 mil do IPTU Premiado (sorteio 202509), o industriário Ricardo Yanay compartilhou sua experiência.

Ele contou que a família pagou o IPTU 2025 em cota única no início do ano e que a notícia da premiação foi uma surpresa.

“No começo, minha esposa não acreditou. Fomos pesquisar e vimos que o programa realmente existe. Ficamos muito felizes”, disse.

A entrega simbólica dos cheques reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a educação fiscal, a transparência na gestão pública e o reconhecimento dos contribuintes que colaboram para o desenvolvimento da cidade.

