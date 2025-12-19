IBGE

Capital amazonense lidera a economia das regiões Norte, Nordeste e Sul, impulsionada pelo Polo Industrial de Manaus

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 127,6 bilhões em 2023, Manaus voltou a figurar entre as seis maiores economias municipais do país, mantendo a liderança entre os municípios das regiões Norte, Nordeste e Sul.

Os dados divulgados nesta sexta-feira (19) têm como ano-base 2023 e seguem a metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estabelece um prazo técnico de dois anos para a consolidação das informações econômicas.

O levantamento faz parte dos estudos elaborados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Manaus entre as maiores economias do país

No ranking nacional, São Paulo lidera com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,066 trilhão, seguido pelo Rio de Janeiro, com R$ 418,4 bilhões, e Brasília, que registrou R$ 365,6 bilhões. Logo depois aparece Maricá (RJ), impulsionada pela exploração de petróleo.

Em seguida, Belo Horizonte ocupa a quinta posição, enquanto Manaus figura em sexto lugar, consolidando-se como o município com o maior PIB entre as regiões Norte, Nordeste e Sul.

Polo Industrial impulsiona crescimento

De acordo com o assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, o desempenho econômico está diretamente ligado às atividades do Polo Industrial de Manaus (PIM), o que reforça a força do modelo da Zona Franca.

“Ainda que tenhamos enfrentado desafios em 2023, relacionados à estiagem que provocou dificuldades no abastecimento de insumos do Polo Industrial de Manaus, as ações do Governo do Estado, em conjunto com o setor privado, contribuíram para a recuperação e o fortalecimento da economia amazonense”, destacou Alcides.

PIB do Amazonas cresce acima de 11%

O Produto Interno Bruto do Amazonas alcançou R$ 161,79 bilhões em 2023, o que representa um crescimento nominal de 11,47% em comparação com 2022. Além disso, em termos de volume, a economia estadual avançou 2,05%.

Manaus segue como o principal motor da economia do estado. Em 2023, a capital registrou crescimento nominal de 12,50%. Com isso, sua participação no PIB estadual subiu de 78,18% em 2022 para 78,90%, evidenciando a concentração das atividades industriais, comerciais e de serviços.

Interior mantém hierarquia econômica

Entre os municípios do interior, a hierarquia econômica permaneceu estável. Coari consolidou-se pelo terceiro ano consecutivo como o segundo maior PIB municipal, com R$ 3,89 bilhões, apesar da retração em relação ao ano anterior, influenciada pela oscilação na produção de gás e petróleo.

Na sequência, Itacoatiara manteve a terceira posição, com R$ 3,32 bilhões. Logo depois aparece Manacapuru, com R$ 1,91 bilhão. Completam o ranking dos dez maiores PIBs municipais Parintins, Tefé, Iranduba, Manicoré, Humaitá e Tabatinga.

Região Metropolitana concentra mais de 85% do PIB

A Região Metropolitana de Manaus (RMM), formada por 13 municípios, somou em 2023 um PIB conjunto de R$ 137,99 bilhões, o equivalente a 85,29% do PIB estadual. Enquanto isso, os outros 49 municípios do interior totalizaram R$ 23,79 bilhões, correspondendo a 14,71% da economia do Amazonas.

Onde acessar os dados completos

Mais informações, tabelas detalhadas e outros estudos econômicos estão disponíveis no Portal do Planejamento, mantido pela Sedecti.

