Fundada em 29 de junho de 2011 por Miriam Mateus e Francisco Carlos, a Mix Maná começou como uma padaria de bairro

Em Manacapuru, interior do Amazonas, houve um momento em que a continuidade da Biscoitos Mix Maná deixou de ser certa. Não foi falta de mercado, nem de produto. Foi o impacto direto de uma crise que atingiu pequenos negócios em todo o país e colocou à prova quem realmente tinha estrutura emocional, disciplina e propósito para seguir.

Com o tempo, a produção artesanal ganhou escala, o público aumentou e o negócio evoluiu para uma fábrica de biscoitos, tornando-se parte da rotina de consumo de muitas famílias da cidade.

Essa trajetória, no entanto, não foi linear.

Durante a pandemia, a empresa enfrentou o período mais delicado de sua história. A dificuldade para manter o fluxo de caixa, honrar compromissos e pagar funcionários colocou a operação em risco real. A possibilidade de fechar as portas passou a ser considerada, cenário comum a milhares de empresas brasileiras naquele período.

A decisão foi resistir.

Atualmente, a administração da Mix Maná conta com Érica Mateus, filha dos fundadores, que assumiu responsabilidades estratégicas em um momento que exigia controle rigoroso, planejamento e capacidade de decisão. Em empresas familiares, a sucessão costuma ser um desafio, especialmente quando ocorre em meio a crises. No caso da Mix Maná, tornou-se parte da solução.

Outros nomes foram decisivos para atravessar esse período. Ester Ferreira, responsável pela padaria, ajudou a manter a organização e o funcionamento diário. Silviane Barreto, que iniciou sua trajetória como embaladora, passou a atuar diretamente na gestão da fábrica após quase sete anos de experiência. João Ferreira assumiu a logística, garantindo que os produtos continuassem chegando aos pontos de venda no tempo certo. Representantes comerciais como Anildo da Silva e Joaquim Serrão mantiveram a presença da marca no mercado regional.

A estrutura se manteve porque havia pessoas comprometidas com o processo, não apenas com o resultado.

Hoje, o foco da Biscoitos Mix Maná está na ampliação da produção. O plano inclui a aquisição de um forno mais moderno e novos equipamentos industriais, etapa fundamental para aumentar a capacidade produtiva e melhorar a eficiência da operação. O objetivo não é crescimento acelerado, mas sustentável.

Para Davi Santiago, estrategista da marca, “melhor do que estar em qualquer grande empresa é estar em uma grande empresa que você ajudou a crescer”. A frase resume o espírito que acompanha a Mix Maná desde a origem até os desafios mais recentes.

A história da empresa reflete uma realidade comum no interior do Brasil: negócios que sobrevivem não por facilidade, mas por resiliência. São empreendimentos que atravessam crises longe dos grandes centros, sem incentivos robustos, sustentados pela força do trabalho diário e pela capacidade de adaptação.

Em Manacapuru, o forno da Mix Maná continua aceso. Não como símbolo de sucesso imediato, mas como prova de que, mesmo quando tudo parece instável, ainda é possível seguir produzindo, aprendendo e reconstruindo.

