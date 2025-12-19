Polícia Federal

Perícia da Polícia Federal aponta que procedimento é eletivo, mas deve ocorrer em breve

A Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta hérnia inguinal bilateral e necessita de procedimento cirúrgico. O resultado da perícia foi entregue nesta sexta-feira (19) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A força policial esclareceu que se trata de uma cirurgia eletiva, ou seja, não emergencial, como alegou a defesa do dirigente de direita.

Soluços estão ligados a bloqueio do nervo frênico

O relatório aponta que o quadro de soluços se deve a um bloqueio do nervo frênico e que um procedimento médico deve ser realizado “o mais breve possível”. Para justificar o tratamento dos soluços, a perícia da Polícia Federal ressalta que a piora pode causar problemas de sono e alimentação, além de “acelerar o risco das complicações do quadro herniário”.

Durante o exame médico, Bolsonaro apresentou 30 a 40 soluços por minuto, sem qualquer remissão.

Próximos passos na Justiça

Com a perícia entregue à Suprema Corte, cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes determinar quando o procedimento cirúrgico deve ser realizado.

Os advogados de Bolsonaro, além de defender o tratamento contra a hérnia inguinal, têm solicitado ao ministro prisão domiciliar. Bolsonaro permanece preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, enquanto a Suprema Corte avalia sua transferência para a Papudinha, também no Distrito Federal.

(*) Com informações da CNN Brasil

