HPS 28 de Agosto recebe 85 leitos modernizados com tecnologia à beira-leito

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (19), a segunda Unidade de Internação do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no Complexo Hospitalar Sul (CHS). Totalmente reconstruída com tecnologia digital, a unidade fica no quarto andar do hospital e amplia a capacidade com 85 leitos, distribuídos em 12 enfermarias e três áreas de isolamento.

A entrega integra o Plano Diretor de Reconstrução do HPS 28 de Agosto, que inclui também o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL). Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o CHS ultrapassou 1,6 milhão de atendimentos, resultado de uma gestão mais ágil e eficiente.

Transformação digital sem interromper atendimentos

Durante a inauguração, Wilson Lima destacou que a modernização ocorre sem parar o atendimento.

“O que nós estamos fazendo é implantando novos protocolos, novos modelos de gestão na unidade e a gente não tem como parar o hospital para implantar um sistema desse, mas sim quando o hospital está funcionando. Então a gente vai por etapas e nossa meta é colocar o sistema em todo o hospital,” afirmou o governador.

O modelo digital já alcança outras áreas do complexo.

“Nenhum documento mais aqui tramita de forma física, tudo é digital, tudo é informatizado. O prontuário dos pacientes todos já são eletrônicos,” completou.

Participaram do evento deputados, vereadores, a secretária de Saúde Nayara Maksoud e profissionais da unidade.

Atendimento digital à beira-leito

Fotos: Arthur Castro e Janailton Falcão/Secom

A nova Unidade de Internação funciona com modelo de atendimento digital ao lado do paciente. Equipes registram informações, conferem medicações e acompanham tratamentos em tempo real, sem precisar se deslocar para outros setores.

“A tecnologia que o Complexo Hospitalar Sul está implantando traz maior eficiência e segurança. A modernização na saúde do Amazonas vem acontecendo ao longo do tempo e agora, em 12 meses de 2025, temos ações muito concretas sendo entregues à população,” reforçou a secretária Nayara Maksoud.

O sistema substitui papel e pranchetas por notebooks, tablets e palmtops, integrados ao prontuário eletrônico e ao sistema de chamadas, garantindo mais agilidade e segurança para pacientes e profissionais.

“O paciente consegue ver o que está sendo preparado e administrado, eles vão ter mais segurança nos profissionais. Os profissionais ganham porque conseguem checar medicações e fazer a evolução,” destacou Juliane Kilian, gerente de enfermagem.

Obras de modernização completa

A reforma incluiu:

Substituição de redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais;

Novo sistema de climatização;

Renovação de pisos, revestimentos, forros e iluminação;

Modernização de postos médico e de enfermagem, farmácia satélite, rouparia, copa e corredores;

Equipamento de leitos com camas motorizadas, poltronas para acompanhantes e sistema de chamada por campainha.

A reconstrução segue estratégia iniciada pelo quinto andar, com previsão de obras no terceiro andar como próxima etapa do Plano Diretor.

Resultados da gestão e avanços no atendimento

Fotos: Arthur Castro e Janailton Falcão/Secom

Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o complexo registrou:

Mais de 485 mil exames laboratoriais ;

; 81,4 mil ultrassonografias ;

; 38,1 mil tomografias ;

; 32,7 mil exames de raio-X ;

; Redução do tempo de espera para cirurgias não urgentes de 30-45 dias para 5-7 dias.

Outras entregas incluem:

Novo setor de Hemodiálise com 6 máquinas , realizando 800 sessões/mês;

, realizando 800 sessões/mês; Pronto atendimento com sistema Fast Track;

Primeira Ressonância Magnética 24h da rede estadual.

Atualmente, 25% das obras do Plano Diretor já foram concluídas. O Governo também avança na construção da Policlínica e Hospital Dia, com 80 atendimentos diários e entrega prevista para início de 2026.

Fotos: Arthur Castro e Janailton Falcão/Secom

