O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (19), a segunda Unidade de Internação do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no Complexo Hospitalar Sul (CHS). Totalmente reconstruída com tecnologia digital, a unidade fica no quarto andar do hospital e amplia a capacidade com 85 leitos, distribuídos em 12 enfermarias e três áreas de isolamento.
A entrega integra o Plano Diretor de Reconstrução do HPS 28 de Agosto, que inclui também o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL). Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o CHS ultrapassou 1,6 milhão de atendimentos, resultado de uma gestão mais ágil e eficiente.
Transformação digital sem interromper atendimentos
Durante a inauguração, Wilson Lima destacou que a modernização ocorre sem parar o atendimento.
“O que nós estamos fazendo é implantando novos protocolos, novos modelos de gestão na unidade e a gente não tem como parar o hospital para implantar um sistema desse, mas sim quando o hospital está funcionando. Então a gente vai por etapas e nossa meta é colocar o sistema em todo o hospital,” afirmou o governador.
O modelo digital já alcança outras áreas do complexo.
“Nenhum documento mais aqui tramita de forma física, tudo é digital, tudo é informatizado. O prontuário dos pacientes todos já são eletrônicos,” completou.
Participaram do evento deputados, vereadores, a secretária de Saúde Nayara Maksoud e profissionais da unidade.
Atendimento digital à beira-leito
A nova Unidade de Internação funciona com modelo de atendimento digital ao lado do paciente. Equipes registram informações, conferem medicações e acompanham tratamentos em tempo real, sem precisar se deslocar para outros setores.
“A tecnologia que o Complexo Hospitalar Sul está implantando traz maior eficiência e segurança. A modernização na saúde do Amazonas vem acontecendo ao longo do tempo e agora, em 12 meses de 2025, temos ações muito concretas sendo entregues à população,” reforçou a secretária Nayara Maksoud.
O sistema substitui papel e pranchetas por notebooks, tablets e palmtops, integrados ao prontuário eletrônico e ao sistema de chamadas, garantindo mais agilidade e segurança para pacientes e profissionais.
“O paciente consegue ver o que está sendo preparado e administrado, eles vão ter mais segurança nos profissionais. Os profissionais ganham porque conseguem checar medicações e fazer a evolução,” destacou Juliane Kilian, gerente de enfermagem.
Obras de modernização completa
A reforma incluiu:
- Substituição de redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais;
- Novo sistema de climatização;
- Renovação de pisos, revestimentos, forros e iluminação;
- Modernização de postos médico e de enfermagem, farmácia satélite, rouparia, copa e corredores;
- Equipamento de leitos com camas motorizadas, poltronas para acompanhantes e sistema de chamada por campainha.
A reconstrução segue estratégia iniciada pelo quinto andar, com previsão de obras no terceiro andar como próxima etapa do Plano Diretor.
Resultados da gestão e avanços no atendimento
Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o complexo registrou:
- Mais de 485 mil exames laboratoriais;
- 81,4 mil ultrassonografias;
- 38,1 mil tomografias;
- 32,7 mil exames de raio-X;
- Redução do tempo de espera para cirurgias não urgentes de 30-45 dias para 5-7 dias.
Outras entregas incluem:
- Novo setor de Hemodiálise com 6 máquinas, realizando 800 sessões/mês;
- Pronto atendimento com sistema Fast Track;
- Primeira Ressonância Magnética 24h da rede estadual.
Atualmente, 25% das obras do Plano Diretor já foram concluídas. O Governo também avança na construção da Policlínica e Hospital Dia, com 80 atendimentos diários e entrega prevista para início de 2026.
Leia mais: Nascente Sociocultural se consolida como polo de impacto criativo