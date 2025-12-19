Procurado

Polícia Civil divulga imagem de suspeito acusado de agredir ex-companheira e violar ordem judicial no interior do Amazonas.

Itacoatiara (AM) – Um homem de 58 anos está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira, de 39 anos. O caso foi registrado na terça-feira (16/12), no município de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus.

A PC-AM, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, divulgou a imagem de Pedro Américo Nobre Maciel, apontado como autor do crime. A vítima procurou a delegacia após o ex-companheiro violar a ordem judicial de afastamento.

Segundo o delegado Paulo Barros, o homem foi até a residência da ex-companheira para entregar os filhos do casal. Durante o encontro, houve uma discussão que terminou em agressões físicas.

“Ela relatou que o autor passou a agredi-la durante a discussão, configurando o descumprimento da medida protetiva”, explicou o delegado.

🔹 Denúncias

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar o suspeito. Informações sobre o paradeiro de Pedro Américo Nobre Maciel podem ser repassadas pelos números (92) 99183-4811 (DEP de Itacoatiara), 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM), além do 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

