Obras do museu, oca e restaurante avançam com engenharia de ponta e paisagismo no novo cartão-postal de Manaus

De frente para um dos cenários naturais mais emblemáticos do mundo, a Prefeitura de Manaus avança na construção de um novo marco arquitetônico, cultural e turístico. A primeira obra do arquiteto Oscar Niemeyer no Amazonas, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital, segue em ritmo acelerado, unindo as curvas características do mestre da arquitetura brasileira à imponência do fenômeno que marca o encontro dos rios Negro e Solimões.

O projeto promete transformar a área em um espaço de contemplação, cultura e valorização da paisagem amazônica.

Um dos destaques da empreitada é a complexidade de engenharia. Na parte de contenção do talude, os serviços incluem a execução do concreto injetado diretamente no terreno, o chamado jet grouting, com mais linhas e 73 estacas inclinadas formando uma parede sob o solo. A estaca 24, por exemplo, foi cravada a 34 graus, com 44 metros de profundidade. Após esta última linha, será feita a cravação de pranchas metálicas protegendo a base.

Também na área de contenção, é implantada uma escada hidráulica em concreto, enquanto os operários realizam o plantio de grama com hidrossemeadura nos taludes, criando uma cortina verde que complementa a paisagem da encosta.

Concretagem e quiosques

Em paralelo, os quiosques estão 95% concluídos, com luminárias e cabeamento elétrico instalados. A área de administração e a guarita chegam a 85% de conclusão, com rejuntamento de cerâmica e pintura interna finalizados.

No setor do museu, a icônica “Oca” de Oscar Niemeyer avança com vigas baldrames, formas e armações que antecedem a concretagem principal. Do lado direito, a construção do restaurante panorâmico segue, oferecendo vista privilegiada para o encontro dos rios, com pilares e muros em execução.

“O nosso maior cartão-postal natural está ali atrás, o Encontro das Águas. Começamos a concretagem das fundações do restaurante; e à esquerda, estamos na fase final da concretagem da Oca, a grande cúpula do Encontro das Águas, obra de Oscar Niemeyer, que vamos deixar como legado da nossa gestão”, afirmou o prefeito David Almeida.

Parque integrará turismo, lazer e meio ambiente

Com mais de 120 mil metros de área, o parque contará com mirante privilegiado para o encontro do rio Negro com o Solimões, integrando turismo, meio ambiente, lazer e arquitetura monumental. O espaço reunirá museu, restaurante, quiosques, áreas verdes, trilhas, acessibilidade plena e estruturas de convivência.

O jateamento de alta pressão (jet grouting) é o método usado para estabilizar o solo. Com injeção de concreto sob alta pressão e velocidade, o processo cria fundações especiais de forma rápida e eficaz, garantindo segurança e durabilidade para toda a obra.

