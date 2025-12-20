Benefício

Entrega de 2,5 mil cartões do Auxílio Estadual, no valor de R$ 150, amplia atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade em Manaus.

O Governo do Amazonas entregou, neste sábado (20/12), 2.500 novos cartões do Auxílio Estadual Permanente para beneficiários de Manaus. Com isso, a ação marcou mais uma etapa da ampliação do programa, considerado o maior de transferência de renda da história do estado. A entrega ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Além disso, a iniciativa reforça o compromisso do Estado com famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente no fim de ano.

Ampliação do programa no Amazonas

Desde o início da nova remessa, o governo já distribuiu mais de 15 mil cartões em municípios como Maués, Uarini, Coari, Autazes, Tefé, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Itacoatiara, Manacapuru e Tapauá. Dessa forma, o programa amplia o alcance da política de assistência social em todo o Amazonas.

Ao mesmo tempo, a entrega na capital marca a continuidade das concessões do Auxílio Estadual em 2025. Após a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), o governo revisou os critérios do programa, incluindo a mudança de faixa de antigos beneficiários. Além disso, a meta é alcançar 30 mil novas famílias até 2026.

Impacto direto nas famílias

Durante a solenidade, o governador destacou que o benefício chega em um período sensível do ano. Segundo ele, o auxílio ajuda as famílias a enfrentar despesas básicas no fim de ano. Assim, o valor funciona como um complemento importante para gastos com alimentação e medicamentos.

Atualmente, o Auxílio Estadual atende 300 mil famílias em todo o Amazonas. Desse total, 158 mil vivem na capital e 142 mil no interior. Cada família recebe R$ 150 por mês. Somente em 2025, o governo já entregou mais de 15,2 mil novos cartões, o que representa mais de 50% da meta prevista.

Depoimento de beneficiária

Entre as beneficiárias contempladas em Manaus está Maria Ângela Lopes, de 60 anos. De acordo com ela, o auxílio chega em um momento importante, agravado por problemas de saúde na família. Por isso, o valor será usado na compra de medicamentos e no reforço da alimentação em casa.

Auxílio Estadual em Manaus

Criado em 2021, por meio da Lei nº 5.665, o Auxílio Estadual combate a pobreza e garante segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Combate à Fome (Seas) coordena o programa.

Além do impacto social, o Auxílio Estadual também fortalece a economia local. Com os repasses mensais, o programa injeta cerca de R$ 45 milhões por mês na economia amazonense. Ao longo do ano, esse valor chega a aproximadamente R$ 540 milhões em todo o estado.

