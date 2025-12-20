Susto

Veículo carregado de leite virou no Porto do Vilas, na Ponta Negra; ninguém se feriu.

Uma carreta carregada com pacotes de leite tombou no Rio Negro neste sábado, no Porto do Vilas, na Ponta Negra. Testemunhas relataram que o acidente ocorreu durante a travessia de uma balsa, quando o peso da carga fez o veículo perder o equilíbrio e virar.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Pessoas que passavam pelo porto registraram imagens da carreta virada na água, chamando a atenção de quem estava na região.

As equipes interromperam temporariamente a operação da balsa para remover a carreta com segurança. Equipes de resgate chegaram rapidamente para avaliar a situação e organizar a retirada do veículo do rio.

Até o momento, as autoridades não informaram sobre danos à carga de leite nem impactos ambientais.

