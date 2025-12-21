bairro Raiz

A moradora havia se mudado para o imóvel há cerca de uma semana e não estava em casa no momento do ocorrido.

Um incêndio atingiu uma casa na tarde deste domingo (21), na avenida Manaus 2000, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. A moradora havia se mudado para o imóvel há cerca de uma semana e não estava em casa no momento do ocorrido.

De acordo com familiares, a jovem tinha acabado de sair para comprar almoço quando o incêndio começou. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado do lado externo da residência, após um problema elétrico em um aparelho de ar-condicionado do tipo split.

As chamas se espalharam rapidamente e destruíram todos os pertences do imóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, controlaram o incêndio e evitaram que o fogo se alastrasse para outras residências. Ninguém ficou ferido.

Parte da casa vizinha também foi atingida pelas chamas.

