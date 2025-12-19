Fogo

A vítima, Marinalva Silva Braga, tinha 38 anos.

Após vizinhos acionarem a Polícia Militar durante a madrugada, uma mulher foi encontrada morta dentro do banheiro de sua residência, no Setor 9 de Águas Lindas de Goiás. A vítima, Marinalva Silva Braga, tinha 38 anos.

Conforme informado pela Polícia Militar, um vizinho percebeu um incêndio em uma residência e acionou o batalhão por volta das 2h da madrugada. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas e, após apagar o fogo, encontrou o corpo da vítima no banheiro do imóvel.

Segundo os primeiros levantamentos, há indícios de que Marinalva Silva Braga tenha morrido por asfixia antes de o incêndio ser provocado.

Discussão antes do crime

De acordo com relatos colhidos por testemunhas, na noite do crime a vítima teria se envolvido em uma discussão com o namorado. Em depoimento, o homem informou que deixou a residência da mulher e foi para casa após o desentendimento.

Versões apresentadas

Antes de o corpo ser localizado, a Polícia Civil de Goiás já havia instaurado uma Verificação de Procedência das Informações (VPI) para apurar os fatos e checar a veracidade das versões apresentadas.

Após prestar esclarecimentos iniciais, o homem foi liberado. As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Goiás, enquanto a Polícia Civil conduz o inquérito. O caso permanece sob apuração.

*Com informações do Meio News.