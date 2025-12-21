Futebol

Timão venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã, conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil e fechou a temporada 2025 com dois títulos.

O Sport Club Corinthians Paulista conquistou a Copa do Brasil 2025 neste domingo ao vencer o Vasco por 2 a 1, em um Maracanã lotado, no Rio de Janeiro. Logo no início, Yuri Alberto abriu o placar para o Timão. Ainda no primeiro tempo, porém, Nuno Moreira deixou tudo igual. Na etapa final, Memphis Depay marcou o gol decisivo e garantiu o título ao clube paulista.

Campanha do título

O Corinthians iniciou a trajetória na competição a partir da terceira fase. Primeiro, eliminou o Novorizontino e avançou às oitavas de final. Em seguida, o time superou grandes adversários do futebol brasileiro. Antes de tudo, venceu o Palmeiras. Depois, passou pelo Athletico-PR nas quartas de final e, na sequência, derrotou o Cruzeiro nas semifinais.

Na grande decisão, o Timão voltou a vencer o Vasco no Maracanã. Assim, repetiu um feito histórico ocorrido há 25 anos, quando superou o mesmo rival no estádio carioca na final do Mundial de Clubes da Fifa de 2000.

Quarto título e fim do jejum

Com a conquista, o Corinthians chegou ao quarto título da Copa do Brasil. Dessa forma, igualou o Palmeiras como o segundo maior campeão do torneio. Anteriormente, o clube havia levantado a taça em 1995, 2002 e 2009.

Além disso, o triunfo encerrou um jejum de oito anos sem títulos nacionais. Até então, a última conquista havia sido o Campeonato Brasileiro de 2017.

Temporada fechada com dois troféus

Por fim, o título da Copa do Brasil coroou uma temporada vitoriosa. Em março, o Corinthians já havia conquistado o Campeonato Paulista sobre o Palmeiras. Agora, portanto, fecha o ano com mais um troféu nacional, desta vez diante do Vasco.

