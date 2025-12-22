Solidariedade

Projeto anual distribui brinquedos e lanches e fortalece laços comunitários

O último fim de semana trouxe momentos de alegria para dezenas de famílias do bairro Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus.

A edição anual do projeto Natal Solidário, promovido pelas Instituições Nelly Falcão de Souza com o apoio da Fundação Geraldo Pio de Souza, proporcionou uma tarde especial para as crianças da comunidade.

Elas receberam brinquedos, lanches, refrigerantes e calorosos abraços do Papai Noel e de outros personagens do universo infantil.

A Creche Zezé Pio de Souza serviu como ponto de encontro para receber os pequenos e seus responsáveis.

Continuidade do projeto graças ao esforço coletivo

A diretora das instituições, professora Nelly Falcão de Souza, ressalta que a continuidade do projeto se deve ao esforço conjunto de diferentes gerações. “Todos se engajam em prol das crianças para que possam ter um dia especial”, afirma Nelly.

A iniciativa acontece há 40 anos e mantém-se ativa graças à participação voluntária de colaboradores, familiares e alunos do Colégio Martha Falcão.

De acordo com a organização, a força do Natal Solidário está no envolvimento da comunidade escolar, que transforma o evento em mais do que uma simples entrega de presentes.

O objetivo é criar um ambiente acolhedor, onde o lúdico contribui para fortalecer os laços comunitários. Além disso, a programação incluiu acesso ao playground da creche, proporcionando diversão livre para as crianças.

A expectativa da comunidade local pelo projeto é grande e confirmada pela coordenação da unidade. Para Graça Cardoso, coordenadora pedagógica da Creche Zezé Pio de Souza, a procura pelos cartões vale-presente, que garantem a participação das crianças na festa, começa assim que o período natalino se aproxima, refletindo a confiança das famílias na instituição.

“As crianças do bairro ficam ansiosas por este dia. Assim que anunciamos a entrega dos cartões para participar da ação, as famílias correm até a creche para garantir a presença das crianças”, relata Graça. Esse interesse reforça o papel da creche como referência social e educacional na região.

Expansão do projeto ao longo dos anos

Ao longo dos anos, o projeto passou por mudanças importantes para ampliar seu alcance. O Natal Solidário começou com a distribuição de apenas 200 brinquedos para crianças que moravam nas proximidades do Pinocchio Centro Educacional, no bairro Adrianópolis.

Com o tempo, a ação passou a atender áreas com maior vulnerabilidade social. Há pouco mais de uma década, a entrega dos presentes foi transferida definitivamente para o bairro Redenção.

A mudança permitiu que a fundação concentrasse seus esforços em uma comunidade onde já realiza trabalho contínuo de educação infantil, integrando a celebração natalina ao calendário pedagógico e assistencial local.

A Creche Zezé Pio de Souza, que sediou o evento, conta com mais de 30 anos de história em Manaus. Atualmente, atende cerca de 140 crianças entre 2 e 5 anos, oferecendo educação gratuita e alimentação para famílias de baixa renda da região.

Leia mais: Natal Maçônico distribui cestas e leva esperança a 2 mil famílias no AM.