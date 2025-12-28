Posicionamento

Conforme o relatório da Gerência de Assistência às Comissões Técnicas, os números variaram entre os parlamentares

Entre 3 de fevereiro e 11 de dezembro de 2025, os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) registraram 945 pronunciamentos.

Conforme o relatório da Gerência de Assistência às Comissões Técnicas, os números variaram entre os parlamentares – de zero a 183 discursos – revelando diferentes estilos de atuação e formas de se conectar com a população.

Presença intensa em plenário

No topo da lista de pronunciamentos está o deputado Comandante Dan (Podemos), com 183 discursos em plenário, mantendo pelo terceiro ano consecutivo a liderança em participação. Para ele, falar muito não é uma escolha vazia: é resultado de um trabalho intenso nas comunidades do interior do estado.

Lista de pronunciamentos – Foto: Divulgação/Aleam.

Durante o ano, Comandante Dan percorreu os rios Solimões, Negro, Madeira e Purus em uma caravana fluvial, conversando com moradores e conhecendo de perto desafios que vão da falta de infraestrutura à ausência de água potável e segurança.

“Isso me permitiu sentir de perto as dificuldades da população, desde problemas de infraestrutura até a falta de acesso à água potável e a violência. Essa realidade se reflete em meus pronunciamentos, projetos e requerimentos, tudo em prol do interesse público”, destacou.

Seus discursos, de acordo com o parlamentar, não são apenas uma formalidade no plenário, mas reflexo das experiências vividas nas comunidades.

Deputado prioriza atuação fora do plenário

O deputado Wanderley Monteiro (Avante), que registrou a menor quantidade de pronunciamentos, com nenhum discurso em plenário, afirmou que sua atuação parlamentar tem como foco principal o contato direto com a população.

Segundo ele, por essa razão, opta por não utilizar com frequência a tribuna da Assembleia Legislativa, priorizando a presença nos bairros, nos municípios e em reuniões comunitárias, onde pode dialogar de forma mais próxima, ouvir as demandas e apresentar suas ações diretamente aos cidadãos.

No âmbito da Assembleia, o parlamentar reafirma seu compromisso com a participação ativa nas comissões, reuniões técnicas e, sobretudo, nas votações.

A reportagem do Amazonas Em Tempo entrou em contato com os demais deputados que apresentaram baixos números de pronunciamentos, Cristiano D’Ângelo (MDB), com dois discursos, e Dr. Gomes (Podemos), com quatro, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.

Nem sempre falar muito significa ser mais efetivo

Para especialistas, nem sempre quem ocupa mais tempo na tribuna tem maior impacto. O cientista político Helso Ribeiro lembra que a atuação parlamentar é muito mais do que discursos.

“A função dos parlamentares é multifacetada: eles elaboram projetos, fiscalizam o Executivo e mantêm contato com eleitores. Nem sempre quem mais fala tem as melhores propostas. Alguns pronunciamentos marcam presença, parabenizando datas ou personalidades, enquanto outros deputados, mesmo falando pouco, apresentam proposições sólidas e eficazes”, destacou.

O deputado João Luiz (Republicanos) é um exemplo disso. Com 31 pronunciamentos em 2025, ele prefere priorizar a relevância do que diz: “Sou a voz do povo no parlamento. Cada discurso é pensado no interesse da população. Trabalho com empenho para representar aqueles que confiaram em mim”, afirmou.

Para João Luiz, menos palavras podem gerar mais impacto quando cada proposta é fundamentada e conectada às necessidades reais da população.

