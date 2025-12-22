Semed

Rematrículas automáticas seguem até 6/1; vagas para 2026 estão garantida

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta segunda-feira (22), o período de rematrícula dos estudantes da rede municipal de educação. A ação segue até o dia 6 de janeiro de 2026 e é destinada aos alunos que já estudam nas unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Todo o procedimento ocorre de forma automática, diretamente nas escolas, sem necessidade de comparecimento dos pais ou responsáveis neste momento.

Vagas garantidas para 2026

A gerente de Matrícula da Semed, Darlene Liberato, explica que os alunos que concluíram o ano letivo deste ano já têm vaga assegurada para 2026. A permanência será na mesma unidade de ensino ou, quando a escola não oferecer a etapa seguinte, em outra unidade da rede municipal.

“Atualmente estamos no período de rematrículas, o que assegura aos pais e responsáveis a tranquilidade de saber que seus filhos continuarão estudando. Quando a escola não oferece a etapa seguinte, o município garante o encaminhamento do aluno para outra unidade. Todo esse processo é realizado de maneira automática”, afirmou Darlene Liberato.

A expectativa da Semed é de que aproximadamente 207.257 estudantes sejam rematriculados. Para o ano letivo de 2026, a rede municipal oferecerá 87.942 novas vagas, totalizando cerca de 295.199 alunos atendidos.

Canais de atendimento

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos e-mails:

