Ação do Governo do Amazonas fortalece a segurança alimentar e apoia a agricultura familiar durante o período natalino.

O governador Wilson Lima realizou, nesta segunda-feira (22/12), a entrega de mais de 40 toneladas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social, em Manaus, como parte das ações do Governo do Amazonas voltadas ao fortalecimento da segurança alimentar no período natalino. A iniciativa garante alimentos para a ceia de Natal de milhares de famílias e reforça a integração entre produção rural, geração de renda no campo e assistência social.

As entregas beneficiam cerca de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do atendimento a 20 instituições socioassistenciais da capital. A ação ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Durante o evento, o governador destacou que as ações fortalecem o setor primário e garantem que os alimentos produzidos no campo cheguem à mesa das famílias, especialmente neste período de fim de ano.

“A gente tem o pescado na mesa, tem a fruta, tem o alimento que vocês estão produzindo. Vocês estão enfrentando sol, enfrentando chuva, enfrentando as intempéries da natureza para poder fazer com que a gente tenha alimento aqui. E eu quero desejar um próspero ano novo, de muita paz, de muita felicidade e, sobretudo, de mesa farta”, afirmou Wilson Lima.

A iniciativa reúne ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa de Assistência Familiar (PAF), garantindo acesso a alimentos de qualidade para famílias atendidas por instituições socioassistenciais e assegurando renda aos agricultores familiares. Ao todo, foram distribuídas 42 toneladas de alimentos, incluindo frutas, verduras e legumes adquiridos diretamente da produção rural.

Por meio do PAA, os alimentos distribuídos foram adquiridos de 38 produtores rurais dos municípios de Itacoatiara, Iranduba e Manaus, com investimento aproximado de R$ 300 mil. A iniciativa fortalece a economia do campo e assegura a comercialização justa da produção dos agricultores familiares. Já pelo Programa de Assistência Familiar (PAF), executado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), foram doadas duas toneladas de melancia, compradas diretamente de agricultores familiares e destinadas a instituições sociais.

Além da entrega de alimentos, o Governo do Amazonas realizou a entrega de nove caminhões-baú que serão destinados a unidades do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) no interior do estado. Os veículos vão reforçar o escoamento da produção rural em municípios com maiores dificuldades logísticas. Os caminhões foram adquiridos em parceria entre o Governo do Estado e Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Entre as instituições beneficiadas, a vice-presidente do Instituto PCD Unido Somos Mais Fortes, Íris Moraes, destacou a importância da ação para as famílias atendidas. “Essa doação nos ajuda bastante, principalmente agora nessa época, porque vai atender as nossas famílias. O governo tem sido um parceiro fundamental para o nosso instituto. Com amor, com alegria e com muito acolhimento nós fazemos esse trabalho e, através desses benefícios, nós alcançamos essas pessoas”, afirmou.

A ação também foi destacada pelos produtores rurais que forneceram os alimentos. Jamesson Ferreira, produtor de hortaliças do município de Iranduba, ressaltou a importância da iniciativa para quem vive da produção rural.

“Muito importante para a gente, produtor rural, saber que estamos fazendo parte dessa ação do Governo do Estado, trazendo à mesa o alimento digno para a família. É importante para a gente também receber o recurso por esse alimento que a gente traz até aqui”, disse.

Balanço

Desde 2019, o PAA já comercializou 12,2 mil toneladas de alimentos, beneficiando 7.350 agricultores familiares, com investimento total de R$ 40,9 milhões, e atendimento a 680 instituições sociais em 56 municípios, alcançando cerca de 580 mil famílias. Somente em 2025, o governo investiu R$ 5 milhões no programa, beneficiando 700 agricultores familiares, atendendo 211 entidades socioassistenciais e alcançando 47 mil famílias, com a distribuição de 686 toneladas de alimentos.

No PAA Indígena, desde 2024, a iniciativa contemplou 30 municípios, com a compra da produção de 521 agricultores indígenas, investimento de R$ 5 milhões e atendimento a 136 entidades socioassistenciais, beneficiando mais de 14 mil famílias. Já o PAF soma mais de R$ 89 milhões investidos desde 2021, fortalecendo a agricultura e a piscicultura no estado. Dentro do programa, a ação Peixe no Prato Solidário já entregou mais de mil toneladas de pescado, beneficiando aproximadamente 385 mil famílias.

Participaram da solenidade os deputados Cabo Maciel, João Luiz, Adjuto Afonso e Abdala Fraxe, além do secretário de Estado de Produção Rural, Daniel Borges; da diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa; da presidente do Idam, Eliane Ferreira, entre outras autoridades.

