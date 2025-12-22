Resultado

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) divulgou, nesta segunda-feira (22/12), que o Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas cresceu 1,87% no 3º trimestre de 2025, já descontada a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No período, o PIB estadual somou R$ 47,52 bilhões, com crescimento nominal de 8,00% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Na comparação com o 2º trimestre de 2025, o avanço real foi de 0,47%.

O setor industrial teve participação relevante nesse desempenho, totalizando R$ 16,93 bilhões no período, com crescimento nominal de 10,32% em relação ao 3º trimestre de 2024. Dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE) indicam que a Indústria Geral cresceu 0,60% na comparação com o trimestre anterior.

Entre os destaques da Indústria de Transformação estão a fabricação de bebidas, que apresentou crescimento expressivo, e a fabricação de produtos químicos, que também registrou forte expansão nos dois períodos comparativos.

O setor de Serviços alcançou R$ 21,82 bilhões no 3º trimestre de 2025, com crescimento nominal de 7,22% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), a receita nominal do setor cresceu 6,78%, enquanto o volume de serviços aumentou 2,23%.

A Agropecuária também apresentou resultado positivo, somando R$ 2,22 bilhões no período e crescimento de 11,92% em relação ao 3º trimestre de 2024. O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE destacou um aumento da produção de Feijão, na comparação entre o 3º trimestre de 2025 e 2024, com um aumento de 7,37% e 0,75% da cana-de-açúcar.

O assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, destacou que o desempenho da economia do Amazonas no terceiro trimestre é resultado, em grande parte, da manutenção dos elevados níveis de consumo no Brasil.

“Por outro lado, a desaceleração observada pode ser atribuída, principalmente, à alta dos juros, que tem contido o ritmo do consumo nacional. Embora o consumo ainda permaneça em patamar elevado, os juros exercem um efeito moderador sobre a atividade econômica. A estimativa para o final do ano é de crescimento, porém em um ritmo mais desacelerado, justamente em razão desse cenário de juros elevados”, enfatizou.

O estudo do PIB do Amazonas integra os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo), da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). O material completo pode ser acessado no site www.sedecti.am.gov.br, na aba “Portal do Planejamento”. Para esclarecimentos técnicos, o assessor econômico da Sedecti, Alcides Saggioro, está disponível das 8h às 15h pelo telefone (92) 98106-3960.

(*) Com informações da assessoria