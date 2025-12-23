Susto

Acidente deixou trânsito congestionado na região

Uma carreta que transportava milho tombou, na manhã desta terça-feira (23), na Avenida do Turismo, próxmo ao “Rapidão”, gerando congestionamento no local.

Segundo informações preliminares, não houve registro de feridos. O motorista da carreta contou que tentava subir a ladeira existente no trecho quando perdeu o controle da direção. O veículo acabou deslizou pela pista molhada, e tombou logo em seguida, espalhando parte da carga pelo local.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e isolou a área. O acidente dificultou a passagem a veículos nas vias, gerando atenção de motoristas.