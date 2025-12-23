Prisão

Suspeito repassava carros com restrição de roubo e furto e causava prejuízo às vítimas.

Manaus (AM) – Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) cumpriram, na manhã desta terça-feira (23/12), um mandado de prisão preventiva contra Evandro Santiago de Souza, de 47 anos, investigado pelo crime de estelionato relacionado à compra e venda de veículos.

A prisão ocorreu por volta das 11h, na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital amazonense.

Golpe na comercialização de veículos

De acordo com o delegado Yuri Luiz Olivieski, adjunto da DERFV, as investigações apontaram que o suspeito atuava de forma recorrente na comercialização irregular de veículos.

Veículos com restrição de roubo e furto

“Ele tinha como objetivo obter vantagem econômica ilícita. Para isso, repassava às vítimas veículos com restrição de roubo e furto e, após a negociação, deixava de responder aos contatos, causando prejuízo financeiro”, explicou o delegado.

Prisão preventiva

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida e cumprida nesta terça-feira.

Evandro Santiago de Souza responderá pelo crime de estelionato, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

