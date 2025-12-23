Polícia Civil

Grupo agia de forma organizada em lojas de departamento e teve mercadorias apreendidas.

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas desarticulou, na manhã desta terça-feira (23), uma quadrilha suspeita de praticar furtos em lojas de departamento no Centro de Manaus. A operação foi realizada por equipes do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e resultou na apreensão de uma grande quantidade de mercadorias, além da detenção de pelo menos três pessoas, entre elas um adolescente.

Durante a ação, os policiais localizaram roupas, bolsas, perfumes e outros produtos que, segundo as investigações, foram furtados de grandes redes varejistas. Parte do material estava distribuída em viaturas e também em bancas da região central da capital.

Modo de atuação da quadrilha

De acordo com a Polícia Civil, o grupo agia de forma organizada e rápida. Imagens analisadas pela investigação mostram os suspeitos entrando nos estabelecimentos com sacolas plásticas, simulando compras para não levantar suspeitas.

Dentro das lojas, os produtos eram colocados nas sacolas como se já tivessem sido pagos. Em seguida, os envolvidos deixavam o local calmamente, sem passar pelos caixas.

Investigação e receptação

Além dos autores dos furtos, a polícia apura a possível participação de comerciantes que teriam adquirido os produtos de forma irregular. Caso confirmada a prática, eles poderão responder pelo crime de receptação.

Segundo a Polícia Civil, a identificação dos suspeitos ocorreu em menos de 48 horas, com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento da área central. As diligências continuam para localizar outros integrantes do grupo.

Grupo reincidente e pedido de ajuda da população

As investigações apontam que a quadrilha seria formada por cinco mulheres e um homem e já teria aplicado o mesmo golpe em outros estabelecimentos do Centro de Manaus. As câmeras de segurança registraram com nitidez o rosto dos envolvidos.

A Polícia Militar do Amazonas pede o apoio da população para ajudar na identificação dos suspeitos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 190.

