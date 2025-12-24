Buscas

Casos ocorreram em bairros diferentes da capital e seguem sob investigação.

Manaus (AM) – A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) divulgou as imagens de Adilsomar dos Anjos Vieira, de 19 anos, e Júlia Gabriela Oriente de Souza, de 16 anos, que estão desaparecidos em situações e locais distintos da capital amazonense.

A divulgação tem como objetivo ampliar o alcance das buscas e contar com o apoio da população para localizar os jovens.

Registro pode ser feito imediatamente

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Familiares ou responsáveis podem procurar qualquer delegacia, munidos de documentos pessoais, e informar o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e apresentar uma foto recente.

Casos de desaparecimento

Adilsomar dos Anjos Vieira, de 19 anos, está desaparecido desde a noite de segunda-feira (22/12). Ele foi visto pela última vez por volta das 19h, na travessa São Lucas, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus.

Já a adolescente Júlia Gabriela Oriente de Souza, de 16 anos, foi vista pela última vez no dia 19 de dezembro, na rua Cerejeiras, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Desde então, ela não retornou para casa nem fez contato com familiares.

Como ajudar nas buscas

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização dos desaparecidos seja repassada pelos seguintes canais:

Deops: (92) 3667-7713

(92) 3667-7713 Depca: (92) 99962-2441

(92) 99962-2441 PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 SSP-AM: 181

As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

