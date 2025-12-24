Programa

Programa da Prefeitura distribui ração gratuita para cães e gatos de famílias com renda de até um salário mínimo.

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para o programa “Ração do meu pet”, lançado pela Prefeitura de Manaus e sancionado pelo prefeito David Almeida no dia 22/12. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e prevê duração de 12 meses, beneficiando até mil tutores de cães e gatos com renda per capita de até um salário mínimo.

O programa será coordenado pela Subsecretaria de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O objetivo é apoiar responsáveis por animais domésticos e reduzir o número de animais em vulnerabilidade no município.

Como se inscrever

As inscrições são exclusivamente online, por meio do formulário eletrônico:

Formulário de inscrição

O prazo vai até 7 de janeiro de 2026. Os documentos obrigatórios incluem:

CPF ou CNPJ (em caso de pessoa jurídica)

Comprovante de residência ou declaração com endereço completo

Comprovante de renda ou declaração

Declaração de aptidão emitida pelo corpo técnico da Subsecretaria

Lista de animais sob tutela, validada pela Subsecretaria

Fotografias atualizadas dos animais e do local onde vivem

Comprovante de castração e carteira de vacinação atualizada

A validade das declarações emitidas é de três meses, podendo ser revalidadas pelo mesmo período.

Quantidade de ração por tutor

A distribuição da ração é mensal, de acordo com o número de animais sob tutela:

3 a 5 cães: 1 saco de 15 kg

1 saco de 15 kg 3 a 5 gatos: 1 saco de 10 kg

1 saco de 10 kg 6 a 10 cães: 2 sacos de 15 kg

2 sacos de 15 kg 6 a 10 gatos: 2 sacos de 10 kg

2 sacos de 10 kg 6 a 10 cães e gatos: 1 saco de 15 kg + 1 saco de 10 kg

O cronograma e os locais de retirada serão divulgados pela Prefeitura de Manaus.

Benefícios e impacto social

O programa visa garantir dignidade às famílias em vulnerabilidade, evitando que precisem escolher entre alimentar-se ou alimentar seus pets. Também apoia protetores que abrigam vários animais com poucos recursos e ajuda a combater o abandono de animais nas ruas.

Segundo o subsecretário da Semmas, Albert Valente, a iniciativa une cuidado social e respeito à vida animal. “Mais do que distribuir ração, o programa é um gesto de humanidade. Ele reconhece que os animais são parte da família e que cuidar deles é cuidar da dignidade das pessoas”, destacou.

Apoio de vereadores e participação comunitária

O programa foi proposto pelo vereador Kennedy Marques, que reforçou a importância da ação: “Quando o poder público se une em favor da causa animal, quem ganha é a cidade, os tutores e, principalmente, os animais”, afirmou.

