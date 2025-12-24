Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para o programa “Ração do meu pet”, lançado pela Prefeitura de Manaus e sancionado pelo prefeito David Almeida no dia 22/12. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e prevê duração de 12 meses, beneficiando até mil tutores de cães e gatos com renda per capita de até um salário mínimo.

O programa será coordenado pela Subsecretaria de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O objetivo é apoiar responsáveis por animais domésticos e reduzir o número de animais em vulnerabilidade no município.

Como se inscrever

As inscrições são exclusivamente online, por meio do formulário eletrônico:
Formulário de inscrição

O prazo vai até 7 de janeiro de 2026. Os documentos obrigatórios incluem:

  • CPF ou CNPJ (em caso de pessoa jurídica)
  • Comprovante de residência ou declaração com endereço completo
  • Comprovante de renda ou declaração
  • Declaração de aptidão emitida pelo corpo técnico da Subsecretaria
  • Lista de animais sob tutela, validada pela Subsecretaria
  • Fotografias atualizadas dos animais e do local onde vivem
  • Comprovante de castração e carteira de vacinação atualizada

A validade das declarações emitidas é de três meses, podendo ser revalidadas pelo mesmo período.

Quantidade de ração por tutor

A distribuição da ração é mensal, de acordo com o número de animais sob tutela:

  • 3 a 5 cães: 1 saco de 15 kg
  • 3 a 5 gatos: 1 saco de 10 kg
  • 6 a 10 cães: 2 sacos de 15 kg
  • 6 a 10 gatos: 2 sacos de 10 kg
  • 6 a 10 cães e gatos: 1 saco de 15 kg + 1 saco de 10 kg

O cronograma e os locais de retirada serão divulgados pela Prefeitura de Manaus.

Benefícios e impacto social

O programa visa garantir dignidade às famílias em vulnerabilidade, evitando que precisem escolher entre alimentar-se ou alimentar seus pets. Também apoia protetores que abrigam vários animais com poucos recursos e ajuda a combater o abandono de animais nas ruas.

Segundo o subsecretário da Semmas, Albert Valente, a iniciativa une cuidado social e respeito à vida animal. “Mais do que distribuir ração, o programa é um gesto de humanidade. Ele reconhece que os animais são parte da família e que cuidar deles é cuidar da dignidade das pessoas”, destacou.

Apoio de vereadores e participação comunitária

O programa foi proposto pelo vereador Kennedy Marques, que reforçou a importância da ação: “Quando o poder público se une em favor da causa animal, quem ganha é a cidade, os tutores e, principalmente, os animais”, afirmou.

