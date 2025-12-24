Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para o programa “Ração do meu pet”, lançado pela Prefeitura de Manaus e sancionado pelo prefeito David Almeida no dia 22/12. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e prevê duração de 12 meses, beneficiando até mil tutores de cães e gatos com renda per capita de até um salário mínimo.
O programa será coordenado pela Subsecretaria de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O objetivo é apoiar responsáveis por animais domésticos e reduzir o número de animais em vulnerabilidade no município.
Como se inscrever
As inscrições são exclusivamente online, por meio do formulário eletrônico:
Formulário de inscrição
O prazo vai até 7 de janeiro de 2026. Os documentos obrigatórios incluem:
- CPF ou CNPJ (em caso de pessoa jurídica)
- Comprovante de residência ou declaração com endereço completo
- Comprovante de renda ou declaração
- Declaração de aptidão emitida pelo corpo técnico da Subsecretaria
- Lista de animais sob tutela, validada pela Subsecretaria
- Fotografias atualizadas dos animais e do local onde vivem
- Comprovante de castração e carteira de vacinação atualizada
A validade das declarações emitidas é de três meses, podendo ser revalidadas pelo mesmo período.
Quantidade de ração por tutor
A distribuição da ração é mensal, de acordo com o número de animais sob tutela:
- 3 a 5 cães: 1 saco de 15 kg
- 3 a 5 gatos: 1 saco de 10 kg
- 6 a 10 cães: 2 sacos de 15 kg
- 6 a 10 gatos: 2 sacos de 10 kg
- 6 a 10 cães e gatos: 1 saco de 15 kg + 1 saco de 10 kg
O cronograma e os locais de retirada serão divulgados pela Prefeitura de Manaus.
Benefícios e impacto social
O programa visa garantir dignidade às famílias em vulnerabilidade, evitando que precisem escolher entre alimentar-se ou alimentar seus pets. Também apoia protetores que abrigam vários animais com poucos recursos e ajuda a combater o abandono de animais nas ruas.
Segundo o subsecretário da Semmas, Albert Valente, a iniciativa une cuidado social e respeito à vida animal. “Mais do que distribuir ração, o programa é um gesto de humanidade. Ele reconhece que os animais são parte da família e que cuidar deles é cuidar da dignidade das pessoas”, destacou.
Apoio de vereadores e participação comunitária
O programa foi proposto pelo vereador Kennedy Marques, que reforçou a importância da ação: “Quando o poder público se une em favor da causa animal, quem ganha é a cidade, os tutores e, principalmente, os animais”, afirmou.
