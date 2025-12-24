Denúncia

Homem condenado por tráfico de drogas tentou enganar a polícia, mas teve mandado de prisão cumprido no interior do Amazonas

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (23), um foragido da Justiça de 39 anos por tráfico de drogas no município de Beruri, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Jailton Santos, a equipe recebeu, na segunda-feira (22), uma denúncia informando que um foragido de transportava armas de fogo em uma embarcação com destino a Manaus e que passaria por Beruri.

Na noite de segunda-feira, os policiais realizaram diligências no local e abordaram o suspeito. Apesar de não encontrarem armas, a equipe apreendeu uma caderneta com anotações de contatos ligados ao tráfico de drogas na região e uma pequena quantidade de cocaína.

Identidade falsa

Após a abordagem, os policiais conduziram o homem à delegacia para averiguação. No local, ele apresentou um nome falso, pois não portava documentos de identificação.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito resistiu à prisão, inclusive fisicamente, e se recusou a fornecer as impressões digitais. Em seguida, ele revelou sua verdadeira identidade, momento em que a polícia confirmou que se tratava de um foragido da Justiça.

Diante dos fatos, a polícia autuou o homem por resistência e falsa identidade e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Além disso, os agentes cumpriram o mandado de prisão decorrente de condenação por tráfico de drogas.

