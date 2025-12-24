Ocorrência

Ação resultou na prisão de dois suspeitos

Publicado em 24 de dezembro de 2025

A Polícia Militar prendeu dois homens na madrugada desta terça-feira (24), véspera de Natal, no bairro Coroado/Ouro Verde, Zona Leste de Manaus, por tráfico de drogas.

Segundo a PM, a equipe iniciou a abordagem por volta das 0h30, quando os suspeitos correram ao avistar as viaturas. Durante a fuga, um deles atirou contra os policiais.

Os policiais contiveram Antônio Henrique Ribeiro e Jorge Henrique após resistência, que incluiu luta corporal. Durante a ação, um policial sofreu ferimento na mão esquerda.

Com os suspeitos, a equipe apreendeu drogas, dinheiro e uma balança de precisão.

A polícia confirmou que Antônio Henrique era foragido da Justiça. Em seguida, os agentes conduziram os dois ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registraram a ocorrência e adotaram os procedimentos legais.

Leia mais: Polícia prende em Manaus massagista foragido do Pará investigado por abusar de clientes