Perseguição

Suspeito de 24 anos também responderá por furto, maus-tratos, violência psicológica e violação de domicílio.

Autazes (AM) – Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na terça-feira (26), no município de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus, suspeito de cometer os crimes de furto, maus-tratos, violação de domicílio, violência psicológica e perseguição contra a ex-companheira, também de 24 anos.

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP, a vítima procurou a unidade policial na manhã de segunda-feira (25) para denunciar que vinha sofrendo violência doméstica praticada pelo ex-companheiro. Segundo o relato, a discussão começou após o homem agredir fisicamente o filho dela, uma criança de três anos.

“A vítima relatou que, ao tentar impedir as agressões contra a criança, o autor a atacou com golpes de arma branca e rasgou suas roupas. Após registrar a denúncia e retornar para casa, o indivíduo invadiu a residência sem autorização, furtou documentos pessoais da vítima e passou a persegui-la”, informou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, diante da gravidade do caso e das informações levantadas durante as diligências, as equipes se deslocaram até a residência do suspeito, onde efetuaram a prisão em flagrante.

O homem responderá pelos crimes de furto, maus-tratos, violação de domicílio, violência psicológica e perseguição, e permanecerá à disposição da Justiça.

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