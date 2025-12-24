Feminicídio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Géssica já estava sem vida no momento do resgate

Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, conhecida por amigos e familiares como uma mulher tranquila e dedicada à família, estava grávida de cinco meses quando morreu de forma violenta. Na noite de segunda-feira (22), moradores encontraram o corpo da vítima na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Um fio enrolado no pescoço indica que ela morreu por estrangulamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou Géssica sem sinais vitais no local. Mesmo assim, os socorristas levaram a vítima ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na tentativa de salvar o feto. No entanto, o procedimento não teve sucesso.

Investigação

A Polícia Civil aponta o companheiro da vítima como principal suspeito do crime. Os agentes prenderam o homem na noite de terça-feira (23), cerca de 24 horas após o assassinato. Durante as investigações, a polícia identificou o suspeito e o localizou na Rodoviária Novo Rio, quando ele tentava deixar o estado com destino a Minas Gerais.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro conduz a investigação. A principal linha de apuração trata o caso como feminicídio, crime caracterizado pela morte de uma mulher em contexto de violência doméstica ou de gênero. Ainda assim, os investigadores analisam outras hipóteses e não descartam nenhuma linha até a conclusão do inquérito.

Leia mais: Escalada de feminicídios no país destaca urgência de proteção às mulheres no AM