Prisão ocorreu após denúncia anônima recebida pela linha direta da ROCAM

Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (24), na Zona Norte de Manaus, suspeito de fazer delivery de cetamina e outras drogas sintéticas. A substância voltou ao centro do debate após ser associada às investigações da morte de Djidja Cardoso, o que reforçou o alerta das autoridades sobre o uso e a comercialização ilegal do entorpecente na capital amazonense.

Com base nas informações, os policiais localizaram um Jeep Renegade nas proximidades do Shopping Sumaúma e fizeram a abordagem. Segundo a polícia, o suspeito utilizava o veículo para transportar e entregar drogas na capital.

Durante a revista no carro, a equipe encontrou uma substância semelhante à cetamina, conhecida como “Special K”, embalada em saco plástico. Em seguida, ao ser questionado, o homem admitiu que guardava mais drogas em casa.

Logo depois, os policiais seguiram até o endereço indicado e encontraram novas porções de entorpecentes. Dessa forma, a equipe confirmou a denúncia e caracterizou o crime de tráfico.

Por fim, a polícia encaminhou o suspeito, o veículo e todo o material apreendido para a 6ª Delegacia Integrada de Polícia (6º DIP). O homem segue à disposição da Justiça.

