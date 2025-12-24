Maués

A fuga teria ocorrido durante o banho de sol e mobilizou a PM, que pediu reforço para localizar os foragidos em área de difícil acesso.

Mais de 10 detentos fugiram de uma unidade prisional recém-inaugurada na manhã desta quarta-feira (24), véspera de Natal, em Maués, no interior do Amazonas. Durante o banho de sol, os presos serraram uma grade e, logo em seguida, conseguiram sair da unidade.

Presos usaram banho de sol para escapar

Segundo informações preliminares, os detentos aproveitaram o momento em que estavam no pátio para danificar a estrutura do presídio. Depois disso, eles deixaram o local sem encontrar resistência. Assim que identificou a fuga, a equipe de segurança comunicou a Polícia Militar, que iniciou as buscas imediatamente.

PM pede reforço para ampliar buscas

Atualmente, o grupamento responsável pela unidade conta com cerca de 15 policiais militares. Por esse motivo, os agentes solicitaram reforço para ampliar as diligências. Até agora, as equipes não localizaram nenhum dos foragidos. Enquanto isso, as buscas continuam em diferentes pontos da região.

Fugitivos respondem por crimes graves

Entre os presos que fugiram, há detentos com antecedentes por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Conforme uma lista preliminar, as autoridades identificaram os seguintes nomes até o momento:

Albert da Silva Sarrae

Ener Ferreira Mendonça — homicídio (03 de outubro)

Rodrigo do Carmo Tavares — roubo (03 de abril)

Vitor Gabriel Gonçalves Pantoja — tráfico de drogas (09 de setembro)

Robert William Gonçalves Pantoja

Victor Hugo e Silva Moreira

Breno Leão da Silva — tráfico de drogas (05 de setembro)

Dioncemar de Oliveira Rodrigues — tráfico de drogas (12 de outubro)

Uily Cardoso Pereira — tráfico de drogas (03 de outubro)

Cristian Douglas Barão de Lima — homicídio (03 de março)

Luiz Prestes Caldeira Neto — homicídio (23 de março)

Kerlisson de Oliveira Rodrigues — tráfico de drogas (25 de janeiro)

Henrique Bernardo de Azevedo Mendonça — tráfico de drogas (19 de agosto)

Unidade é nova e atende o Baixo Amazonas

O governo inaugurou a unidade no primeiro semestre deste ano. Desde então, o presídio atua como unidade regional e recebe detentos de municípios da Calha do Baixo Amazonas. Além disso, o presídio fica na estrada Guaranatuba, a cerca de oito quilômetros do centro de Maués. Por causa do acesso difícil, as forças de segurança enfrentam obstáculos durante as buscas.

Circunstâncias ainda estão sob apuração

As autoridades continuam a apurar como ocorreu a fuga. Enquanto avançam nas investigações, a Polícia Militar reforça que o efetivo no município é reduzido e, portanto, depende de apoio externo. Até o momento, a Secretaria responsável pelo sistema prisional não divulgou nota oficial.

As buscas seguem na região.

