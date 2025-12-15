Investigação

O empresário Celso Rodrigo de Mello, de 27 anos, foi preso em Manaus no último sábado (13) na investigação sobre a fuga do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ele é dono da empresa Cataratas Poços Artesianos, que administra junto com o pai, Rodrigo Cataratas.

Em novembro de 2022, Celso já havia sido detido por suspeita de exploração ilegal de ouro na Terra Indígena Yanomami. Na época, ele, o pai e mais cinco pessoas foram investigados pela Polícia Federal, após mandado da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima.

Neste sábado, Celso foi preso em casa e encaminhado à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Ele também respondia a investigações por lavagem de dinheiro e a pelo menos dois processos por crimes ambientais. Em outubro de 2021, a PF deflagrou a Operação Urihi Wapopë, que investigou Rodrigo e um grupo supostamente comandado por ele, com participação de Celso, ocasião em que aeronaves foram apreendidas na sede da empresa.

Segundo a assessoria de Rodrigo, a ordem de prisão de Celso foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A equipe informou que não haverá novos pronunciamentos, que o caso tramita em sigilo, não há sentença definitiva contra Celso e que ele é considerado inocente.

Fuga de Alexandre Ramagem

O deputado Alexandre Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado e é considerado foragido. Segundo a TV Globo, ele deixou o Brasil em setembro, viajando de avião para Boa Vista (RR) e seguindo de carro de forma clandestina, possivelmente com destino à Venezuela ou à Guiana.

O STF determinou que Ramagem integrava uma organização criminosa e teria usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da qual foi diretor, para vigiar adversários políticos e auxiliar ataques ao sistema eleitoral. A Corte também ordenou que ele não deixasse o país e entregasse o passaporte, o que não foi cumprido.

A esposa de Ramagem, Rebeca Teixeira Ramagem Rodrigues, procuradora concursada em Roraima desde 2015, está em Miami, nos Estados Unidos, e teve suas férias prorrogadas até 19 de dezembro.

(*) Com informações do g1

