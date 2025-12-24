Imposto

Calendário de vencimentos já está disponível no site da Sefaz; veja prazos, descontos e como acessar o documento de pagamento.

Publicado em 24 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), divulgou a tabela de pagamento do IPVA 2026. Além disso, a alíquota do imposto terá redução de até 50%, e os prazos de pagamento variam conforme o número final da placa do veículo.

Os contribuintes podem quitar o imposto em cota única com desconto ou parcelar em até três vezes, seguindo o calendário divulgado. Dessa forma, é possível aproveitar os benefícios sem atrasos.

Prazos e descontos por placa

Placa final 1: vencimento em 31 de março; desconto de 10% se pago até 30 de janeiro.

vencimento em 31 de março; desconto de 10% se pago até 30 de janeiro. Parcelamento: até três parcelas, com 10% de desconto na primeira, 5% na segunda e valor integral na terceira.

até três parcelas, com 10% de desconto na primeira, 5% na segunda e valor integral na terceira. Outras placas: seguem o mesmo modelo; o vencimento final ocorre dois meses após o número da placa, com desconto na primeira parcela.

Vale destacar que, para garantir o desconto, os pagamentos devem ocorrer dentro das datas definidas.

IPVA 2026 mais barato

O Projeto de Lei nº 09/2025 reduziu significativamente as alíquotas do imposto:

Veículos até 1.000 cilindradas e híbridos/elétricos: 1,5% (redução de 3%).

Veículos acima de 1.000 cilindradas: 2% (redução de 4%).

Caminhões, tratores de roda, ônibus, micro-ônibus e transporte escolar: 1%.

Transporte coletivo por fretamento: 1%.

Portanto, mais contribuintes poderão pagar menos e economizar no orçamento anual.

IPVA Social e isenção automática

O governo amplia o IPVA Social, isentando veículos cujo imposto seja até R$ 420:

Em 2025, 244 mil veículos foram beneficiados.

Em 2026, a estimativa é que mais de 422 mil veículos recebam isenção automática.

Assim, a medida beneficia especialmente veículos de menor valor, promovendo justiça fiscal.

Como calcular o IPVA

O cálculo considera o valor de mercado do veículo definido pela Tabela Fipe, multiplicado pela alíquota correspondente. Por exemplo:

Carro 1.0, placa final 5, valor venal R$ 50 mil → IPVA: R$ 750 (1,5%).

Pagamento em três parcelas: R$ 250 cada, com vencimentos em 29/05 (10% de desconto), 30/06 (5% de desconto) e 31/07 (valor integral).

Lembre-se: débitos vencidos impedem o licenciamento e podem ser inscritos em dívida ativa em até 180 dias.

Como pagar o IPVA 2026

Os proprietários podem consultar o imposto devido e emitir o Documento de Arrecadação (DAR) diretamente no site da Sefaz: Clique aqui.

Além disso, o pagamento em cota única ou parcelado permite aproveitar os descontos, evitando juros e multas. Portanto, é recomendável organizar os pagamentos com antecedência.

Leia mais

Carros antigos não vão mais pagar IPVA; confira quem tem direito