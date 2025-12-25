futebol feminino

Brasileiras concorrem com a paraguaia Cláudia Martínez; resultado será divulgado em 31 de dezembro

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, e a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, são finalistas da edição de 2025 do prêmio Rainha da América, concedido pelo jornal uruguaio El País à melhor jogadora em atividade no continente americano.

As brasileiras concorrem com a atacante paraguaia Cláudia Martínez, do Olímpia, de seu país-natal. A eleição é feita por jornalistas de toda a América, e o resultado será divulgado em 31 de dezembro.

Histórico do prêmio

O troféu feminino foi criado em 2021 como complemento ao tradicional prêmio Rei da América, que desde 1985 elege o melhor jogador masculino do continente.

Neste ano, não há brasileiras entre os finalistas do prêmio masculino. O uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, é um dos candidatos, ao lado dos argentinos Adrián Martínez, do Racing, e Lionel Messi, do Inter Miami.

Destaques das finalistas brasileiras

Gabi Zanotti, atual detentora do prêmio, foi destaque do Corinthians em 2025. A meia de 40 anos terminou o ano como artilheira das Brabas, com 19 gols, seis deles na Libertadores, onde comandou a sexta conquista do clube no torneio. Ela também protagonizou o sétimo título brasileiro do Timão.

Marta brilhou pela seleção brasileira na Copa América de 2025, no Equador. A atacante de 39 anos marcou dois gols na final diante da Colômbia e foi eleita a craque da competição. Em 2025, Marta também recebeu indicação à Bola de Ouro, da revista France Football.

Jovem revelação paraguaia

Aos 17 anos, Cláudia Martínez foi a revelação do continente. Destaque do Paraguai na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-17 e no Mundial da categoria, ela marcou três gols em quatro jogos. Na seleção adulta, foi artilheira da Copa América ao lado da brasileira Amanda Gutierrez, com seis gols, e conquistou a Supercopa paraguaia pelo Olímpia.Histórico brasileiro no prêmio

Nas quatro edições anteriores, o Brasil venceu três vezes. Em 2021, Tamires, do Corinthians, levou o título; em 2023, Priscila, do América (México), e no ano passado, Gabi Zanotti. A colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, foi a vencedora de 2022.

