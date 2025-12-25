imóvel

Entrega de títulos definitivos em 2025 beneficiou centenas de famílias e trouxe dignidade, investimento e tranquilidade

As entregas de títulos definitivos realizadas pela Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect) ao longo de 2025 transformaram a rotina de centenas de famílias no Amazonas que viviam sem segurança jurídica sobre os imóveis onde moravam.

Dona Antônia Coutinho, moradora da Comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, recebeu seu título após mais de duas décadas de espera. Ela relata que a falta de documentação impedia investimentos e valorização do imóvel.

“Com o título nas mãos, passei a pensar em melhorar a minha casa. Quando a gente tem o documento, a casa já fica mais valorizada. Pensei em ajeitar, continuar arrumando e fazer meu negocinho”, disse Antônia, destacando que o benefício representa dignidade e a chance de construir uma vida mais estável para a família.

Programa Amazonas Meu Lar beneficia milhares

Antônia foi uma das 600 pessoas que receberam títulos definitivos de propriedade na Comunidade Mundo Novo. Essa ação faz parte do programa Amazonas Meu Lar, que desde 2019 já beneficiou mais de 20 mil famílias com regularização fundiária em todo o Estado.

“Por muitos anos eu não tive o documento e veio agora, no governo do governador Wilson Lima. Foi batalha. A gente lutou muito para chegar até aqui”, afirmou Antônia.

Segurança jurídica e oportunidades de investimento

Segundo a secretária da Sect, Renata Queiroz, a regularização vai além da formalização da propriedade.

“Essa é a determinação do governador Wilson Lima: garantir segurança jurídica, ampliar oportunidades de investimento e fortalecer a autonomia econômica também das famílias de produtores. É um trabalho grande, que envolve deslocamento de equipe, vistoria, georreferenciamento, entrevistas, visitas e diversas etapas técnicas. O retorno é a gratidão das famílias, que passam a ter dignidade e tranquilidade para seguir com seus projetos”, afirmou.

Além de fortalecer o planejamento urbano e aprimorar o mapeamento das áreas ocupadas, a regularização permite uma gestão mais eficiente das cidades e apoia políticas públicas sustentáveis.

Impacto direto na vida das famílias

Para Antônia, o título definitivo trouxe tranquilidade e esperança para o futuro.

“Só de saber que tenho um espaço para mim e para a minha família… A gente faz o máximo que pode. Esperamos 25 anos, mas mesmo diante das dificuldades, sempre acreditamos que esse nosso sonho seria realizado. O título definitivo mudou o meu 2025, porque agora eu durmo tranquila, sabendo que a terra é minha. Vou entrar em 2026 contando vitória, porque ganhei esse título definitivo”, comemorou.

