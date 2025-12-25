CNH do Brasil

Candidatos podem agendar etapas da primeira habilitação; renovações automáticas voltam em 12 de janeiro

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) voltou a oferecer nesta quinta-feira (25) os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os candidatos que iniciaram as etapas para obter a primeira CNH pelo aplicativo CNH do Brasil já podem agendar os atendimentos pelo site da instituição para dar continuidade ao processo.

Os serviços haviam sido suspensos em 16 de dezembro para ajustes no sistema, após mudanças determinadas pelo Governo Federal.

Renovações automáticas previstas para janeiro

Com a normalização, todos os serviços estão disponíveis, exceto as renovações automáticas de CNH, cuja implantação está prevista para 12 de janeiro. A atualização depende do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), em conformidade com a Resolução Contran nº 1.020/2025.

Etapas para obter a primeira CNH

Todos os candidatos que iniciaram o processo no aplicativo CNH do Brasil precisam agendar os atendimentos pelo site do Detran-AM. Os atendimentos relacionados à habilitação continuam exigindo agendamento.

As etapas são:

Curso teórico digital: Disponível gratuitamente pelo Ministério dos Transportes. Após conclusão, o certificado é registrado automaticamente no Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Agendamento do exame teórico: O candidato deve iniciar o processo no Detran-AM e agendar o exame teórico. Curso prático: O candidato deve cumprir o mínimo de duas horas de aulas práticas, podendo realizá-las em autoescola ou com instrutor autorizado. Exame prático: Após o curso, o candidato agenda o exame prático no Detran-AM para obter a Permissão para Dirigir (PPD).

O Ministério dos Transportes reforça que a habilidade para dirigir continua sendo avaliada por exames teóricos e práticos obrigatórios. Caso o candidato seja reprovado no primeiro teste, ele tem direito ao primeiro reteste sem custo adicional.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Instituto Dona Lindu registra primeiro bebê nascido no Natal de 2025

Vídeo: Mulher tem cabeça esmagada em capotamento na Zona Norte de Manaus

Vídeo: Motoqueiro morre após acidente na avenida Rodrigo Otávio