A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro informou, na tarde desta quinta-feira (25), que a cirurgia realizada no hospital DF Star, em Brasília, ocorreu sem intercorrências. O procedimento durou aproximadamente três horas e meia.
O cirurgião Cláudio Birolini afirmou que Bolsonaro já está acordado e permanece no quarto. Segundo o médico, a previsão é de cinco a sete dias de recuperação hospitalar. Ele acrescentou que ainda será avaliada a possibilidade de saída do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso.
Equipe avalia procedimento para tratar soluços
O cardiologista Brasil Ramos Caiado informou que a equipe médica não realizou, durante a cirurgia, o procedimento para redução dos soluços apresentados por Bolsonaro. A possibilidade segue em avaliação.
“Optamos por questão de precaução observar nesses próximos dias para ver a necessidade desse procedimento (o do soluço)”, afirmou. Segundo ele, o quadro é uma preocupação recorrente da equipe médica e do próprio ex-presidente.
Internação foi autorizada pelo STF
Bolsonaro foi internado na quarta-feira (24) para exames e preparo pré-operatório antes da cirurgia de correção de hérnia inguinal bilateral. A hospitalização foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica.
A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente permaneça internado entre cinco e sete dias.
Detalhes do procedimento cirúrgico
A cirurgia, considerada eletiva, foi indicada para evitar o agravamento do quadro clínico e possíveis complicações. Realizado sob anestesia geral, o procedimento teve como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura da região da virilha.
Além da correção da hérnia, os médicos avaliam a realização de um bloqueio anestésico do nervo frênico para tratar as crises de soluços persistentes. O momento mais adequado para essa intervenção ainda não foi definido.
Pós-operatório e acompanhamento
No pós-operatório, Bolsonaro permanece sob monitoramento contínuo, com controle da dor, sessões de fisioterapia para mobilização precoce e cuidados voltados à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios.
Durante a internação, o ex-presidente está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Os filhos Flávio e Carlos estiveram no hospital mais cedo.
*Com informações do Extra
