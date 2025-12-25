Ex-presidente

Hospital confirma procedimento cirúrgico do ex-presidente em Brasília; vigilância será mantida durante internação

O Hospital DF Star divulgou nota nesta quarta-feira (24) confirmando a realização da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (25), às 9h, em uma unidade de saúde localizada em Brasília.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro realizou exames pré-operatórios, incluindo avaliação cardiológica e análise de risco cirúrgico. Os médicos consideraram o ex-presidente apto para a cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral.

Procedimento terá anestesia geral

A cirurgia será realizada sob anestesia geral e tem previsão de duração de quatro horas.

“A necessidade do procedimento de bloqueio anestésico do nervo frênico será avaliada durante a internação, a depender da evolução do pós-operatório e condição clínica”, afirmaram, em nota, os médicos.

O bloqueio tem como objetivo interromper temporariamente a função do diafragma para reduzir episódios de soluço relatados por Bolsonaro. O quadro está relacionado a alterações gastrointestinais decorrentes da facada sofrida em 2018.

Internação ocorre sob vigilância

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pela trama golpista e recebeu autorização para realizar o procedimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Conduzido pela Polícia Federal no trajeto entre a Superintendência da Polícia Federal, na capital federal, e o hospital, o ex-presidente foi internado por volta das 9h30 desta quarta-feira. Ele estava acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro.

Ao longo da internação, a vigilância será mantida 24 horas por dia. Dois agentes permanecem na porta do quarto, além de equipes posicionadas dentro e fora do hospital, conforme determinação do ministro do STF.

