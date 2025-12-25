O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve promover uma reformulação no núcleo responsável pela articulação política com o Congresso Nacional em 2026. As mudanças envolvem ministérios estratégicos e lideranças partidárias na Câmara e no Senado.
Segundo fontes do PT ouvidas pela CNN, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), deve deixar o cargo em abril para disputar uma vaga de deputada federal pelo Paraná.
Possível substituição na Relações Institucionais
O nome mais cotado para substituir Gleisi Hoffmann é o do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), que está na metade do mandato como senador. A definição ainda depende de decisão do presidente.
Enquanto isso, outra mudança deve ocorrer na Casa Civil. O ministro Rui Costa (PT) também deve deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado pela Bahia. Lula ainda não definiu quem assumirá a função.
Trocas nas lideranças do Congresso
Na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) deve deixar a liderança do PT. O deputado Pedro Uczai (PT-SC) é o indicado para assumir o posto.
No Senado, há ainda a possibilidade de Lula substituir Jaques Wagner (PT-BA) da liderança do governo. A avaliação segue em andamento no Palácio do Planalto.
Ministros que devem deixar o governo em 2026
Pelo menos 19 ministros devem deixar seus cargos para disputar eleições em 2026. Veja os nomes citados:
Disputas majoritárias
- Geraldo Alckmin (PSB) – Desenvolvimento, Indústria e Comércio: pode disputar a reeleição com Lula ou o governo de São Paulo
- Fernando Haddad (PT) – Fazenda: pode coordenar a campanha de Lula ou disputar o Senado em São Paulo
- Sidônio Palmeira – Comunicação Social: pode assumir a comunicação da campanha presidencial
Pré-candidatos a governador
- Renan Filho (MDB) – Transportes: Alagoas
- Márcio França (PSB) – Empreendedorismo: São Paulo
Disputas ao Senado
- Simone Tebet (MDB) – Planejamento: Mato Grosso do Sul ou São Paulo
- Anielle Franco (PT) – Igualdade Racial: Rio de Janeiro
- Marina Silva (Rede) – Meio Ambiente: São Paulo
- Alexandre Silveira (PSD) – Minas e Energia: Minas Gerais
- Carlos Fávaro (PSD) – Agricultura: Mato Grosso
- Silvio Costa Filho (Republicanos) – Portos e Aeroportos: Pernambuco
- Rui Costa (PT) – Casa Civil: Bahia
- André Fufuca – Esporte: Maranhão
Disputas à Câmara dos Deputados
- Luiz Marinho (PT) – Trabalho: São Paulo
- Sônia Guajajara (Psol) – Povos Indígenas: Maranhão
- Wolney Queiroz (PDT) – Previdência: Pernambuco
- André de Paula (PSD) – Pesca: Pernambuco
- Paulo Teixeira (PT) – Desenvolvimento Agrário: São Paulo
- Jader Filho (MDB) – Cidades: Alagoas
- Gleisi Hoffmann (PT) – Relações Institucionais: Paraná
*Com informações da CNN
