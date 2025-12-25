articulação

Ministros devem deixar cargos para disputar eleições; mudanças atingem Planalto, Câmara e Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve promover uma reformulação no núcleo responsável pela articulação política com o Congresso Nacional em 2026. As mudanças envolvem ministérios estratégicos e lideranças partidárias na Câmara e no Senado.

Segundo fontes do PT ouvidas pela CNN, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), deve deixar o cargo em abril para disputar uma vaga de deputada federal pelo Paraná.

Possível substituição na Relações Institucionais

O nome mais cotado para substituir Gleisi Hoffmann é o do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), que está na metade do mandato como senador. A definição ainda depende de decisão do presidente.

Enquanto isso, outra mudança deve ocorrer na Casa Civil. O ministro Rui Costa (PT) também deve deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado pela Bahia. Lula ainda não definiu quem assumirá a função.

Trocas nas lideranças do Congresso

Na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) deve deixar a liderança do PT. O deputado Pedro Uczai (PT-SC) é o indicado para assumir o posto.

No Senado, há ainda a possibilidade de Lula substituir Jaques Wagner (PT-BA) da liderança do governo. A avaliação segue em andamento no Palácio do Planalto.

Ministros que devem deixar o governo em 2026

Pelo menos 19 ministros devem deixar seus cargos para disputar eleições em 2026. Veja os nomes citados:

Disputas majoritárias

Geraldo Alckmin (PSB) – Desenvolvimento, Indústria e Comércio: pode disputar a reeleição com Lula ou o governo de São Paulo

– Desenvolvimento, Indústria e Comércio: pode disputar a reeleição com Lula ou o governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) – Fazenda: pode coordenar a campanha de Lula ou disputar o Senado em São Paulo

– Fazenda: pode coordenar a campanha de Lula ou disputar o Senado em São Paulo Sidônio Palmeira – Comunicação Social: pode assumir a comunicação da campanha presidencial

Pré-candidatos a governador

Renan Filho (MDB) – Transportes: Alagoas

– Transportes: Alagoas Márcio França (PSB) – Empreendedorismo: São Paulo

Disputas ao Senado

Simone Tebet (MDB) – Planejamento: Mato Grosso do Sul ou São Paulo

– Planejamento: Mato Grosso do Sul ou São Paulo Anielle Franco (PT) – Igualdade Racial: Rio de Janeiro

– Igualdade Racial: Rio de Janeiro Marina Silva (Rede) – Meio Ambiente: São Paulo

– Meio Ambiente: São Paulo Alexandre Silveira (PSD) – Minas e Energia: Minas Gerais

– Minas e Energia: Minas Gerais Carlos Fávaro (PSD) – Agricultura: Mato Grosso

– Agricultura: Mato Grosso Silvio Costa Filho (Republicanos) – Portos e Aeroportos: Pernambuco

– Portos e Aeroportos: Pernambuco Rui Costa (PT) – Casa Civil: Bahia

– Casa Civil: Bahia André Fufuca – Esporte: Maranhão

Disputas à Câmara dos Deputados

Luiz Marinho (PT) – Trabalho: São Paulo

– Trabalho: São Paulo Sônia Guajajara (Psol) – Povos Indígenas: Maranhão

– Povos Indígenas: Maranhão Wolney Queiroz (PDT) – Previdência: Pernambuco

– Previdência: Pernambuco André de Paula (PSD) – Pesca: Pernambuco

– Pesca: Pernambuco Paulo Teixeira (PT) – Desenvolvimento Agrário: São Paulo

– Desenvolvimento Agrário: São Paulo Jader Filho (MDB) – Cidades: Alagoas

– Cidades: Alagoas Gleisi Hoffmann (PT) – Relações Institucionais: Paraná

*Com informações da CNN

