Caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Criminosos executaram a tiros um jovem de aproximadamente 25 anos na rua Colina Bela, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, na noite de quinta-feira (25). Logo após os disparos, moradores acionaram a polícia ao ouvirem os tiros na região.

Em seguida, equipes da Polícia Civil do Amazonas chegaram ao local e encontraram o jovem executado em Manaus com sinais de agressão, as mãos amarradas e ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Além disso, a posição do corpo e as circunstâncias do crime reforçam a suspeita de execução.

Segundo a polícia, o jovem vestia roupas de dormir no momento em que os criminosos o mataram. Diante disso, os investigadores avaliam a possibilidade de que os autores tenham retirado a vítima de casa ou a surpreendido durante a noite.

Durante a ocorrência, a equipe de perícia realizou os primeiros levantamentos no local para coletar informações que ajudem a esclarecer o crime. Logo depois, profissionais do Instituto Médico Legal (IML) removeram o corpo para a realização de exames.

Enquanto isso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação do caso. Atualmente, os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança e outras informações que possam levar à identificação dos suspeitos.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre a motivação do crime nem sobre possíveis envolvidos. Por essa razão, o caso segue sob investigação como execução.

Por fim, a Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o crime ou sobre os autores da execução do jovem em Manaus seja repassada às autoridades. Denúncias podem ajudar no avanço das investigações.

