Um motociclista identificado como Carlos Denis Souza da Silva, de 41 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, em frente à Havan, na manhã desta sexta-feira (26).
Segundo testemunhas, o motociclista perdeu o controle ao trafegar no sentido bairro–centro, subiu na calçada e colidiu contra um poste de iluminação. Com o impacto, ele foi arremessado e caiu com o rosto no chão, não resistindo aos ferimentos. O capacete estava preso ao braço da vítima.
A equipe de perícia foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo. O caso é acompanhado pelas autoridades.
Devido ao acidente, um grande congestionamento foi registrado na via, exigindo atenção e paciência dos demais motoristas que passavam pelo local.
