Distrito Industrial 2

Colisão frontal deixou três mortos após veículo invadir a contramão

Levi Lima da Silva, de 47 anos, morreu na noite de quinta-feira (25). Ele se tornou a terceira vítima do acidente de trânsito ocorrido no último sábado (20), na Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

Levi dirigia o veículo que invadiu a contramão e colidiu de frente com outro carro. Socorristas o atenderam com ferimentos e o levaram a um hospital, porém ele não resistiu.

Antes disso, o acidente já havia causado a morte de Geraldo dos Santos Sarmento, que morreu no local da colisão. Além dele, o estudante Alvinez Oliveira da Silva, de 28 anos, morreu na manhã de segunda-feira (22), dois dias após o acidente.

O acidente

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida dos Oitis com a estrada do Puraquequara. O motorista de um Vectra vermelho seguia no sentido bairro–Centro quando invadiu a contramão e atingiu um Etios preto, onde estavam Alvinez e Geraldo.

Com o impacto, Geraldo ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram no resgate, mas ele não sobreviveu aos ferimentos.

Socorristas encaminharam Alvinez a uma unidade hospitalar, onde ele permaneceu internado, mas morreu dois dias depois. A polícia identificou Levi como o condutor responsável pelo acidente. Ele também recebeu atendimento médico, porém morreu em decorrência dos ferimentos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.

