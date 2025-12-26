Investimento

Programa Amazonas Mais Seguro fortalece tecnologia, operações e efetivo em todo o estado.

Desde 2019, o Governo do Amazonas vem investindo na política de segurança pública por meio do programa Amazonas Mais Seguro. Até outubro de 2025, foram investidos mais R$ 1 bilhão em ações que integram tecnologia, mobilidade policial e valorização dos profissionais da área, resultando em prejuízos ao crime organizado, ampliação da presença do Estado e redução dos principais indicadores de criminalidade em todo o Amazonas.

O governador Wilson Lima destacou que os resultados positivos registrados em 2025 são fruto de uma política contínua de investimentos, planejamento estratégico e integração entre as forças de segurança, com foco na proteção da população e no enfrentamento ao crime em todo o estado.

“Quando assumimos a responsabilidade de transformar a segurança pública, o nosso objetivo era fortalecer três pilares fundamentais: a tecnologia, estrutura e recursos humanos. Os resultados comprovam que estamos no caminho certo, refletindo na queda em todos os índices da capital e do interior e dando mais segurança para a população”, afirmou o governador.

Durante este período, foram realizadas 942 operações de segurança em diversos municípios, ampliando a capacidade de resposta do Estado e reforçando o enfrentamento às organizações criminosas. A Operação Protetor AM, anteriormente denominada Operação Hórus, trouxe um prejuízo estimado de R$ 3,99 bilhões ao crime organizado, refletindo a eficácia das operações integradas nas divisas e fronteiras do país e contribuindo diretamente para a proteção das comunidades e a redução da criminalidade.

A Polícia Militar apreendeu mais de 94 toneladas de entorpecentes no período e reforçou ações preventivas, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que alcançou mais de 739 mil pessoas em todo o estado. O reforço do efetivo ocorreu de forma contínua, com a convocação de 404 policiais em 2021, 1.121 em 2023, além da formação de 1.004 alunos soldados e 102 alunos oficiais em 2024, somando-se à incorporação de mais 500 novos policiais em 2025.

A Polícia Técnico-Científica emitiu mais de 42 mil laudos periciais, modernizou seus laboratórios e integrou o Amazonas a sistemas nacionais de genética forense e balística, fortalecendo a produção da prova técnica e o suporte às investigações criminais. A Polícia Civil também ampliou sua capacidade operacional com a posse de 268 novos policiais, sendo 61 delegados, 150 investigadores e 57 escrivães, reforçando as ações investigativas e o atendimento à população.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas expandiu sua atuação territorial e atendeu quase 70 mil ocorrências, com forte presença em incêndios, salvamentos e resposta a eventos climáticos extremos. O investimento em capital humano incluiu a formação de 51 oficiais e 200 praças em 2024, além de 211 praças em formação em 2025, fortalecendo o ensino e a instrução voltados à atividade-fim da corporação.

Presença nas fronteiras

O enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime transnacional foi intensificado com a instalação e ampliação das Bases Fluviais Arpão I, II e III, além das bases Tiradentes e Paulo Pinto Nery. Essas estruturas possibilitaram operações nas calhas dos rios e em áreas estratégicas, resultando na apreensão de dezenas de toneladas de entorpecentes, armas de fogo, embarcações, motores e combustíveis ilegais.

Apenas entre janeiro e outubro de 2025, essas ações provocaram um impacto financeiro de R$ 1,71 bilhão ao crime, enquanto a Operação Interior Mais Seguro somou um prejuízo de R$ 629,4 milhões, ampliando a presença do Estado no interior e nas regiões de fronteira.

Renovação da frota

Os investimentos em mobilidade policial também se destacam no balanço. Ao longo de 2025, o Governo do Amazonas alcança a marca de mais de 900 veículos entregues à Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública, renovando praticamente toda a frota da segurança pública estadual. Desde julho, a Polícia Militar recebeu 513 novos veículos distribuídos entre Manaus e municípios do interior, enquanto a Polícia Civil foi contemplada com 69 viaturas para investigações e operações especiais, além de outras 18 em fase de entrega. A Secretaria de Segurança Pública incorporou ainda 75 novos veículos, ampliando sua capacidade de coordenação e suporte operacional.

Investimento em tecnologia

A tecnologia também tem sido um pilar estratégico da política de segurança. Implantado em 2021, o sistema Paredão conta atualmente com mais de 650 câmeras instaladas em pontos estratégicos, além de 400 câmeras embarcadas em viaturas para leitura de placas e 254 câmeras de reconhecimento facial distribuídas em 172 totens. O uso dessas ferramentas contribuiu não apenas para a redução de roubos de veículos, mas também para a queda de outros crimes violentos e contra o patrimônio.

Redução nos índices

Como resultado dos investimentos e ações integradas, o Amazonas registrou, em 2025, reduções expressivas nos principais indicadores de criminalidade, com queda de 31% nos roubos de veículos, 32% nos homicídios, 44,8% nos feminicídios e 28% nos roubos de celular, além de um aumento de 4,8% na apreensão de armas de fogo.

