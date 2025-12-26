IMMU

IMMU realiza operação de trânsito neste domingo (28) por causa da 4ª Corrida do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. Agentes atuarão a partir das 5h30.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizará uma operação especial de controle e ordenamento do trânsito neste domingo (28/12), a partir das 5h30, em razão da 4ª Corrida do Teatro Amazonas, que ocorrerá nas ruas do Centro de Manaus.

A prova terá percurso de 7 quilômetros, com largada e chegada no largo de São Sebastião, ao lado do Teatro Amazonas. Para garantir a segurança dos atletas e a organização do tráfego, agentes do IMMU estarão distribuídos em pontos estratégicos ao longo de todo o trajeto.

Vias que terão intervenções temporárias

O percurso da corrida inclui o largo de São Sebastião, ruas José Clemente e Joaquim Sarmento, avenidas 7 de Setembro, Eduardo Ribeiro, Floriano Peixoto, Lourenço da Silva Braga (sentido Centro-bairro) e São João, além das ruas Marquês de Santa Cruz, dos Barés, Jonathas Pedrosa, Barroso e 24 de Maio. O retorno acontece após a rua Santa Tereza, com finalização novamente no largo de São Sebastião.

Durante a passagem dos corredores, o fluxo de veículos será organizado de forma temporária, conforme a evolução da prova.

Transporte coletivo e orientações aos motoristas

O IMMU informou que o transporte coletivo urbano não sofrerá alterações e seguirá operando normalmente durante o evento. O instituto orienta os condutores a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações dos agentes de trânsito.

A recomendação é que motoristas utilizem rotas alternativas durante o período da corrida, a fim de minimizar impactos no tráfego da região central da capital.

Leia mais:

Motorista atropela cinco pessoas durante corrida em Manaus