Medidas incluem uso de tornozeleira eletrônica e restrições; ordens foram expedidas por Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã deste sábado (27), dez mandados de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, determinados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações fazem parte das investigações relacionadas ao plano de golpe.

As ordens judiciais foram executadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia e Tocantins, além do Distrito Federal. Em parte das diligências, houve apoio do Exército Brasileiro.

STF impôs medidas cautelares adicionais

Além da prisão domiciliar, o STF determinou medidas cautelares aos investigados. Entre elas estão:

proibição de uso de redes sociais;

proibição de contato com outros investigados;

entrega de passaportes;

suspensão de documentos de porte de arma de fogo;

proibição de visitas.

Confira os alvos das medidas judiciais

São alvos das decisões:

Ailton Golçalves Moraes Barros

Ângelo Martins Denicoli

Bernardo Romão Corrêa Netto

Carlos Cesar Moretzsohn Hardman de Araújo

Fabrício Moreira de Bastos

Giancarlos Gomes Rodrigues

Guilherme Marques Almeida

Marcelo Araujo Bormevet

Marília Ferreira de Alencar

Reginaldo Vieira de Abreu

Decisão ocorre após fuga de ex-diretor da PRF

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. Ele estava sob medida cautelar, mas fugiu para o Paraguai.

Silvinei foi detido na madrugada de sexta-feira (26), quando tentava embarcar em um voo com escala no Panamá e destino final em El Salvador.

PF apura uso de identidade falsa na tentativa de fuga

De acordo com informações preliminares, Silvinei rompeu a tornozeleira eletrônica e viajou de carro de Santa Catarina ao Paraguai. Para tentar embarcar, ele teria usado a identidade de um cidadão paraguaio que teve o documento extraviado.

Segundo a PF, a identificação foi confirmada por meio de procedimentos técnicos, incluindo reconhecimento facial, com apoio da Polícia Federal no Paraguai, dentro de um acordo de cooperação policial internacional.

*Com informações da CNN

