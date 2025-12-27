Craque português

Português decide vitória do Al-Nassr pela Liga Saudita e chega a 956 gols oficiais

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol da carreira e, neste sábado (27), marcou duas vezes na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al Okhdood, pela 11ª rodada da Liga Saudita.

O português foi o principal nome da partida. Ele ainda chegou a marcar um terceiro gol, mas o lance foi anulado após revisão do VAR.

Gols saíram ainda no primeiro tempo

O primeiro gol saiu aos 31 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado por João Félix. Cristiano Ronaldo aproveitou a jogada e abriu o placar.

Já o segundo gol veio nos acréscimos da etapa inicial. O atacante recebeu assistência de Brozovic pela direita e finalizou de letra, ampliando a vantagem do Al-Nassr.

Marca histórica se aproxima

Com os dois gols, Cristiano Ronaldo chegou a 956 gols na carreira, ficando a 44 gols do histórico milésimo.

O Al-Nassr lidera a Liga Saudita com 10 vitórias em 10 jogos. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira (30), contra o Al-Ettifaq.

