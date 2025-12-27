craques

Evento beneficente organizado por Zico chega à 21ª edição com atletas do futebol masculino e feminino

O tradicional Jogo das Estrelas, evento beneficente promovido anualmente por Zico, chega à 21ª edição neste sábado (27), no Maracanã. A partida principal começa às 17h30 (de Manaus), com transmissão do Sportv. Os portões abrem às 14h.

Neste ano, o amistoso contará com Jorginho e Arrascaeta, do Flamengo, além de Breno Bidon, do Corinthians. Além disso, Romário também está confirmado.

Evento reúne grandes nomes do futebol brasileiro

Outros jogadores que participarão do evento são Júnior, Djalminha, Denílson, Petkovic, Adriano Imperador e Renato Gaúcho. Dessa forma, o jogo mantém a tradição de reunir diferentes gerações do futebol nacional.

Entre as atrações internacionais, estão o argentino Juan Sebastián Verón e o português Nuno Gomes.

Futebol feminino participa pela primeira vez

Pela primeira vez, o Jogo das Estrelas terá representantes do futebol feminino em campo. As atletas Angelina e Luany, da seleção brasileira, participam da edição deste ano.

Zico destaca caráter beneficente do evento

“Tem uma finalidade que é a beneficência, e a gente fica feliz de poder ver todos esses grandes profissionais com prazer e felicidade de poder ir lá e brincar um pouco, se divertir. O público bota na agenda, o pessoal de fora do Rio de Janeiro… sei porque depois do jogo vem o pessoal dizer, que já prepara as férias e esse período entre Natal e Ano Novo”, afirmou Zico.

Confira todos os confirmados no Jogo das Estrelas

Goleiros:

Helton, Carlos Germano e Gabriel

Laterais:

Rafinha, Jorginho, Leonardo, Gilberto e Juan

Zagueiros:

Aldair, Edinho, Wilson Gottardo, Gonçalves, Fernando, Ronaldo Angelim e Léo Ortiz

Meias:

Zico, Júnior, Silas, Zé Roberto, Djalminha, Denílson, Petkovic, Ibson, Toró, Carlos Alberto Santos, Luisinho Quintanilha, Verón, Jorginho, Arrascaeta, Breno Bidon e Angelina

Atacantes:

Romário, Adriano Imperador, Renato Gaúcho, Sávio, Alcindo, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Zé Roberto, Grafite, Obina, Thiago Coimbra, Nuno Gomes, Berrío e Luany

*Com informações do Extra

