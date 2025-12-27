Técnico de futebol

Clube não chega a acordo para renovação e negocia contrato de dois anos com técnico português

Flamengo e Filipe Luís não seguirão juntos. As partes não chegaram a um acordo para a renovação do contrato, que termina na próxima quarta-feira (31). Diante do impasse, o clube já iniciou conversas para contratar o português Leonardo Jardim.

O nome foi escolhido após o bom trabalho recente no Cruzeiro, com terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. Aos 51 anos, Leonardo Jardim deve assinar contrato de dois anos, conforme desejava o presidente Luiz Eduardo Baptista (BAP).

Pedido financeiro trava acordo com Filipe Luís

O fim das negociações com Filipe Luís causou surpresa e incômodo na Gávea, especialmente para BAP. O presidente acreditava no acordo, sobretudo após aceitar pagar 4 milhões de euros por ano (cerca de R$ 2,17 milhões por mês) por um vínculo de dois anos.

No entanto, após um período de silêncio do empresário Jorge Mendes, representante do treinador, as conversas foram retomadas com um pedido adicional de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,53 milhões).

Segundo apurado, o valor seria dividido entre integrantes da comissão técnica, o que não agradou à diretoria rubro-negra.

Flamengo analisou outros nomes no mercado

Diante do impasse, BAP já havia autorizado o diretor de futebol José Boto a buscar alternativas. O português Artur Jorge, de 53 anos, campeão brasileiro e da Libertadores de 2024 pelo Botafogo e atualmente no Al-Rayyan, chegou a ser consultado.

No entanto, o fato de Leonardo Jardim estar disponível tornou o nome mais viável para o momento.

Perfil de Leonardo Jardim agrada à diretoria

Leonardo Jardim iniciou a carreira em clubes modestos de Portugal, teve boa passagem pelo Sporting e pelo Olympiakos, da Grécia, mas ganhou projeção internacional no Monaco, onde trabalhou entre 2014 e 2020.

No clube francês, conquistou o Campeonato Francês e chegou à semifinal da Liga dos Campeões na temporada 2016/2017, com um time liderado por Fabinho, Bernardo Silva e Mbappé. O treinador é reconhecido pelo gerenciamento de elenco e pela proposta ofensiva.

Filipe Luís segue de férias na Espanha

Filipe Luís segue de férias na Espanha, enquanto Jorge Mendes, empresário que também representa Cristiano Ronaldo, administra sua carreira.

Na última sexta-feira (26), Zico, embaixador do Flamengo, revelou no programa Redação SporTV que falou com o treinador para cumprimentos de Natal e ouviu que Filipe Luís assistia a jogos do futebol espanhol no momento da ligação.

*Com informações do Extra

CR7 marca gol de ‘letra’ e se aproxima do milésimo na carreira