Semulsp

Mutirões da Semulsp desarticulam lixeiras antigas e buscam evitar reincidência em bairros da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), intensifica ações contra o descarte irregular de lixo na capital. Nesta semana, uma das lixeiras irregulares mais antigas foi desarticulada no bairro Santo Antônio, zona Oeste.

Entre a Câmara Municipal e o cemitério Santa Helena, equipes da Semulsp removeram mais de 100 toneladas de resíduos acumulados ao longo de décadas. O local está sendo requalificado, com calçadas, paisagismo com material reciclado e instalação de uma tenda com agentes ambientais, que permanecerão atuando para conscientização da população.

“A presença permanente de agentes de limpeza nas áreas transformadas é um dos pilares da estratégia da prefeitura, não apenas para limpar, mas para impedir que antigos pontos de lixo voltem a ser utilizados de maneira irregular”, destacou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Reincidência de lixo na Zona Leste

A reincidência do descarte irregular foi registrada no bairro São José 2, na zona Leste. Mesmo após a limpeza realizada na sexta-feira (26/12), o local voltou a acumular lixo no sábado (27/12), reforçando que o problema não é apenas operacional, mas também ligado a hábitos inadequados da população.

Em dezembro, a Semulsp contabilizou mais de 600 lixeiras desarticuladas e 3 mil toneladas de resíduos recolhidas ao aterro sanitário municipal. Desde julho de 2025, mais de 3,5 mil pontos de descarte irregular foram eliminados em toda a cidade, com destaque para a zona Leste, área com maior reincidência.

Educação ambiental e canais de denúncia

O secretário Sabá Reis ressalta que todos os locais com reincidência possuem coleta domiciliar regular, evidenciando que é necessária conscientização da população.

Além da remoção mecânica de resíduos, a Semulsp mantém equipes de educação ambiental em ruas e comércios, orientando sobre a importância do descarte correto, uso dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e respeito aos horários da coleta.

A população pode fazer denúncias ou solicitações pelo Disk Semulsp:

(92) 98842-1202 / 1276 / 1277 / 4738

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Romu realiza prisão durante patrulhamento no Centro de Manaus